Crosetti | Wanda Nara avrà scommesso con Balotelli per il tuffo nel lago di Como?

(Di martedì 16 luglio 2019) In tanti lo avevano pensato, Mauriziolo ha scritto:finisce a mollo con la moto d’acqua.fatto una scommessa con. Il piccolo incidente di, finita a mollo nelle acque deldicon il suo scooter d’acqua, ricorda ilnapoletano della scommessa di. Peccato che non ci sia una diretta social dell’accaduto, ma si assomigliano molto le immagini dei due mezzi ripescati dalle acque. Un gioco ironico quello del giornalista che accosta i due episodi, ma anche i due protagonisti, da sempre nel mirino delle critiche per gli atteggiamenti talvolta eccessivi e protagonisti. Ovvio che non si potrà accusaredi nulla, per questa volta, ma resta indubbio la sua grande capacità di rendersi protagonista di episodi quantomeno singolari L'articoloconper il...

napolista : #Crosetti: #WandaNara avrà scommesso con #Balotelli per il tuffo nel lago di Como? Il giornalista gioca ironicament… - alvisemascolo : Wanda Nara ha davvero molto stomaco per autodefinirsi “la manager più ambita” del “migliore attaccante”, dopo averg… -