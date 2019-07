Congedo parentale 2019 | come funziona | durata | indennità | domanda

leggioggi

(Di martedì 16 luglio 2019) La legge (Dlgs. n. 151/2001) prevede per i genitori un periodo facoltativo di assenza dal lavoro legato alla nascita del figlio. Questo si aggiunge alla maternità obbligatoria spettante per 5 mesi, oltre agli eventuali periodi di interdizione anticipata e / o posticipata.accade per ilobbligatorio, l’Inps interviene a copertura della mancata retribuzione per i periodi di non lavoro erogando un’appositadi importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera (a fronte dell’80% garantito durante ilobbligatorio). Questa tuttavia non spetta per l’intera assenza, ma entro precisi limiti temporali e di età del figlio. Tuttavia, a differenza delobbligatorio, quellopuò essere frazionato in modalità oraria secondo quanto stabilito dal CCNL o contratto aziendale applicato ovvero, in mancanza, dalla legge (in questo caso il godimento è ...

