Rom pesta benzinaio | lo manda in coma e si difende | Lui mi ha minacciato…

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : arriva BELA - rivale in amore di Paul per Romy! : Neppure le coppie apparentemente più inseparabili sono mai al sicuro. Dopo aver visto andare a pezzi il “matrimonio perfetto” di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané), negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore altri due innamorati stanno passando un periodo difficile. E anche in questo caso il problema sarà un terzo incomodo… Ecco dunque cosa sta accadendo tra Romy Ehrlinger (Désirée von Delft) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nelle ...

Romagna : Milano Marittima torna come nuova dopo la tempesta : Poco più di 12 ore fa vi parlavamo della spaventosa tempesta abbattutasi sul litorale romagnolo di Cervia, specie nell'area di Milano Marittima. L'incredibile coincidenza degli eventi ha voluto che...

Verona : pestaggio clochard - fermati tre senza tetto - sono due italiani e un Romeno : Verona, 10 lug. (AdnKronos) - sono tre senza tetto, due italiani ed un romeno, i fermati per il pestaggio del clochard avvenuto la notte dell'8 luglio alla stazione di Villafranca di Verona. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Verona, assieme al personale del Compartimento Polfer di

Parma - rituali e pestaggi per obbligare le donne a prostituirsi : 9 arresti. Alle vittime pRomettevano lavoro in Italia : Sottoposte a rituali che prevedono sofferenze atroci, trasformate in “schiave del sesso“, picchiate a sangue. Le speranze di ragazze che venivano dalla Nigeria si trasformavano in un destino di violenza e dolore lungo un percorso che dai centri di detenzione in Libia le portava al carcere della prostituzione a cui le costringevano 9 connazionali, ora finiti in carcere con l’accusa di traffico di esseri umani volto alla ...

Verona - clochard Romeno pestato e bruciato alla stazione di Villafranca. Ricoverato al centro ustioni. E’ grave : Un senza fissa dimora di 42 anni, romeno, è stato Ricoverato in gravissime condizioni al centro Ustioni dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona. L’uomo è stato dato alle fiamme al termine di un violento pestaggio presso la stazione di Villafranca, dove era solito passare le notti. E’ stato ritrovato in mattinata dal macchinista di un treno in arrivo nella stazione: era riverso sulla banchina accanto al binario, privo di ...

Maltempo - scia di distruzione in Emilia Romagna dopo la tempesta : pomeriggio drammatico - decine di feriti. E’ un disastro [FOTO e VIDEO] : L’Emilia Romagna è stata oggi pomeriggio letteralmente flagellata da temporali violentissimi: le temperature sono crollate da +27/+28°C a +16/+17°C in meno di 20 minuti su tutto il territorio Regionale, dapprima a inizio pomeriggio in Emilia, successivamente dopo le 17:00 anche in Romagna. Temporali molto violenti hanno colpito Reggio Emilia, Modena, Bologna e infine Ravenna fin sul litorale. Nelle zone più colpite sono caduti 100mm di ...

Maltempo Romania : a Bucarest il forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata ...

Tempesta d'amore - anticipazioni tedesche : arriva Lucy Ehrlinger - la sorella di Romy : Prosegue l'appuntamento con la longeva soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore'. I colpi di scena non mancano all'interno della serie come dimostrato dall'arrivo di new entry tra cui spicca l'arrivo di un personaggio inedito che si aggiunge al cast fisso. Le anticipazioni rivelano che, nelle puntate tedesche, ci sarà l'arrivo di una persona pronta per sconvolgere gli equilibri. Si tratta di Lucy Ehrlinger, la sorella di Romy che è una delle figure ...

Meteo : con l'estate arriva una tempesta di temporali - grandine e tRombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le previsioni. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Tempesta d’amore - casting news : arriva LUCY - la sorella di Romy! E si innamora di… : Una bellissima sorpresa è da pochissimo arrivata dalla Germania! La produzione di Tempesta d’amore ha infatti annunciato che un nuovo, importantissimo elemento si aggiungerà presto al cast fisso della soap. E, dalle prime anticipazioni, sembra proprio che questo personaggio sia destinato a sconvolgere gli equilibri in quel del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: LUCY Ehrlinger è la sorella di ...

Cinema America - le immagini del pestaggio di Roma : Nel corso della giornata di ieri, personale della Digos della Questura di Roma ha identificato e denunciato 4 degli autori dell’aggressione avvenuta lo scorso 16 giugno a Trastevere, ai danni di alcuni giovani dell’Associazione Cinema America. Si tratta di appartenenti ai gruppi di destra di Blocco Studentesco e Casa Pound. (Lapresse) Redazione ?