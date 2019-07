' Quella notte sulla Luna' | lo speciale di Ulisse sabato 20 luglio in tv su Rai 1

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il 20di cinquant'anni fa si compiva uno dei più grandi eventi dell'Umanità: per la prima volta l'Uomo metteva piede20, per celebrare degnamente il cinquantesimo anniversario dello sbarco umano sul satellite della Terra, Rai 1 manderà in onda lodi". A partire dalle ore 21:15 Piero e Alberto Angela racconteranno cosa successestoricadi fine anni '60 e tante curiosità su quest'evento epocale.prossimo lodella Rai per il Moon Day20, in prima serata tv su Rai 1, Pietro e Alberto Angela saranno i conduttori di una serata dedicata allo sbarcoavvenuto il 201969. Proprio indata, per seguire dal vivo la storica missione dell'Apollo 11, la stessa Rai organizzò una diretta fiume dallo Studio 3 di via Teulada in Roma. In tutto furono ventotto ore di ...

UlisseRai1 : Ripercorreremo la catena di eventi che 50 anni fa ha portato l’uomo sulla Luna. Accompagnateci in questo straordina… - Raiofficialnews : Per celebrare il 50esimo anniversario dell’allunaggio, una serata evento con Piero e Alberto Angela: 'Quella notte… - irenec80 : RT @UlisseRai1: Ripercorreremo la catena di eventi che 50 anni fa ha portato l’uomo sulla Luna. Accompagnateci in questo straordinario viag… -