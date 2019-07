Piogge torrenziali in India | crolla palazzo | almeno 7 vittime

Allerta Meteo - sarà una domenica di maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - Piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...

Piogge torrenziali in Giappone - è allarme : ordine di evacuazione per oltre un milione di persone : Più di un milione di persone hanno ricevuto l‘ordine di evacuazione da parte delle autorità Giapponesi a causa delle Piogge torrenziali che hanno colpito il sud del Paese, esattamente un anno dopo le inondazioni mortali che provocarono circa 200 morti. Lo riferisce l’emitttente pubblica Nhk, secondo la quale si sono anche verificate alcune frane nella regione interessata. In particolare, un totale di 1,12 milioni di persone, nelle ...

Piogge torrenziali in Giappone : ordinata l’evacuazione di 600mila persone : A causa delle forti Piogge già cadute e che dovrebbero continuare a cadere nelle prossime ore, in Giappone le autorità hanno ordinato l’evacuazione di 600mila persone dalla città sud-occidentale di Kagoshima, sull’isola di Kyushu. La settimana scorsa si sono registrati quasi 900 mm di pioggia e a Kagoshima si sono rilevati 40 mm in un’ora la notte scorsa. Secondo le previsioni nella zona meridionale di Kyushu fino a domani ...

Piogge torrenziali in Giappone : prima vittima - un milione di evacuati : Forti Piogge si stanno registrando nel sud del Giappone: il maltempo ha causato la prima vittima nella giornata di ieri, e le autorità hanno esteso gli ordini di evacuazione ad oltre un milione di persone sull’isola di Kyushu. Dal 28 giugno al 1° luglio sono caduti 682,5 mm a Suenaga, nella provincia di Miyazaki, una delle zone più colpite. Le Piogge hanno causato diverse frane: uno smottamento ha investito una abitazione causando la morte ...

Piogge torrenziali in Giappone : ordinata l’evacuazione di 1 milione di persone : A causa delle Piogge torrenziali che imperversano da giorni, e che potrebbero causare inondazioni e frane, l’Agenzia meteorologica Giapponese ha emesso un ordine di evacuazione per oltre un milione di persone nelle prefetture a sud ovest dell’arcipelago. L’Agenzia ha precisato che una combinazione di aria tiepida e umida associata alle precipitazioni stagionali interessa gran parte del Kyushu, ed in particolare le prefetture di ...

Meteo - violente tempeste di grandine e Piogge torrenziali in Francia : un morto e tanti danni. Dichiarato lo stato di catastrofe naturale [FOTO e VIDEO] : violente tempeste di grandine si sono abbattute sul centro e sul sud-est della Francia nel weekend del 15-16 giugno, provocando importanti danni alle infrastrutture e all’agricoltura. Grossi chicchi di grandine sono caduti su alcune zone della Lozère, in particolare Marvejols, Servières e Mende. Sui social, i residenti locali hanno condiviso le immagini delle piogge torrenziali e delle grandinate che si sono sviluppate, come mostrano le foto ...

Forte maltempo in Croazia : Piogge torrenziali e oltre 16.000 fulmini in 2 ore [FOTO e VIDEO] : Dopo una settimana di gran caldo in tutta la Croazia, nella serata di ieri si è abbattuto un fragoroso temporale a causa dello sviluppo di un sistema convettivo a mesoscala e oggi le temperature sono notevolmente inferiori rispetto al fine settimana. Durante il pomeriggio di ieri c’è stata una notevole destabilizzazione dell’atmosfera, le temperature dell’aria quasi in tutta la Croazia sono aumentate fino a superare i +30°C, il ...

Maltempo - Piogge torrenziali al confine Italia-Svizzera : disastrosa frana si abbatte su Formazza [FOTO] : Mentre il Centro/Sud Italia vive un’altra giornata di fuoco (la quinta consecutiva) con temperature oltre i +35°C in molte località di molte Regioni, al Nord/Ovest imperversa il Maltempo con violenti temporali sulle Alpi occidentali, al confine tra Italia e Svizzera. L’area più colpita, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, è stata quella del Verbano-Cusio-Ossola dove sono caduti fino a 200mm di pioggia. Nella notte ...

Meteo - ecco il ciclone maghrebino in formazione tra Sardegna e Sicilia : Piogge torrenziali nella notte [LIVE] : Meteo estremo sull’Italia per il ciclone maghrebino che ha raggiunto il Sud del nostro Paese: è in formazione tra Sardegna e Sicilia, con un minimo di bassa pressione vicinissimo ai 1000hPa. La pioggia sta già cadendo in modo copioso soprattutto in Sardegna, dove nelle ultime ore sono caduti ben 62mm a Dorgali, 51mm a Poggio dei Pini, 48mm a San Giovanni Suergiu e Villanova Strisaili, 47mm ad Arbus, 44mm a Uta, 42mm a Capoterra, Villaputzu ...

Meteo - violenta ondata di maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - Piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Piogge torrenziali nel sud della Germania : un morto in Baviera : Da giorni il sud della Germania è bersagliato da forti Piogge, che hanno causato allagamenti ed una vittima: si tratta di un 44enne che, a causa del maltempo, ha perso il controllo della propria auto vicino Aurach, in Baviera. Interrotte almeno 3 linee ferroviarie nel sud del Paese: i binari sono sommersi dal fango. In diverse zone del meridione i fiumi ed i corsi d’acqua sono sotto stretto monitoraggio: il rischio di esondazione aumenta ...

Giappone : Piogge torrenziali a Yakushima - centinaia di evacuati : A seguito di piogge torrenziali, oltre 300 persone sono state evacuate ieri da una montagna sull’isola di Yakushima, nel Giappone meridionale: lo scorso 18 maggio nell’area si sono registrate precipitazioni nell’ordine di 120 mm l’ora. L’acqua ha invaso le principali strade e bloccato centinaia di escursionisti. L’isol è un sito naturale protetto dall’Unesco. L'articolo Giappone: piogge torrenziali a ...