Mihajlovic in ospedale | seguirà il ritiro del Bologna via web

(Di lunedì 15 luglio 2019) Martedì il tecnico delentrerà inper combattere la leucemia: proverà comunque a supervisionare il lavoro del.“powered by Goal”Un fulmine a ciel sereno che ha colpito Sinisa, ile il calcio. Il tecnico serbo ha la leucemia ed ora comincia la parte difficile, quella della cura. Continuerà comunque ad essere l’allenatore dei rossoblù, pronto a seguire l’allenamento dei felsinei via web.Come evidenzia il Corriere dello Sport, nella giornata di martedìentrerà in: tre settimane di degenza, in cuicon diverse conferenze via web lo sviluppo delbologbese, in attesa di riabbracciare collaboratori e giocatori.potrà incontrare il suouna volta concluso ildi Castelrotto, prima della partenza per l’Austria. Se dovesse essere già fuori dall’sarà lui a dirigersi ...

