ESPN conferma – James vicinissimo all’Atletico Madrid

(Di lunedì 15 luglio 2019) Stando a quanto riportato daAmericarodriguez si starebbe allontanando dal Napoli. Il campione colombiano èall’Atleticoche ha soddisfatto le richieste del Real.– L’emittente americanai rumors che vedrebbero quasi sfumato l’acquisto dida parte del Napoli. “L’ Atleticovuole acquistareRodriguez, il centrocampista colombiano vede il trasferimento favorevolmente, lo riporta Dermot Corrigan, corrispondente diAmerica dalla Spagna. Dopo due anni di contratto in prestito, il Bayern Monaco non ha scelto di esercitare l’acquisto, definito nel contratto. Il centrocampista non è nei piani di Zinedine Zidane al Realed è libero di cercarsi un altro club. Il Napoli era il candidato principale, aveva già incontrato il giocatore e Carlo Ancelotti, che lo ha allenato ...

