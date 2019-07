Dailymotion condannata a risarcire Mediaset per video caricati illegalmente

digital-news

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il portale franceseè stato condannato acon oltre 5,5 milioni di euro per 995coperti da diritto d’autoresul proprio sito senza alcuna autorizzazione a partire dall’anno 2006. Lo ha ordinato il Tribunale di Roma, condannando il portale anche al pagamento di quasi 100 mila euro di spese processuali.Nel provvedimento il Giudice - rimarcando che «è perfettamente conscia del fatto che la maggior parte del materiale divulgato sulla sua piattaforma è...

