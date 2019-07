ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Sinisa, senza nominarlo direttamente, ha parlato di lui come di qualcuno che pur di dare una notizia ha rovinato un’amicizia che durava da 20 anni. E Ivan, dopo la conferenza stampa nella quale l’allenatore del Bologna ha comunicato al mondo del calcio e non solo di dover combattere contro la leucemia, ha risposto a Sinisa con un editorialeto sul Corriere dello Sport (del quale è direttore e dal quale erano state date, prima della conferenza stampa, delle anticipazioni sulle condizioni di salute del mister, nonostante lui si fosse raccomandato di non farlo). L’editoriale, dovediceva di “aver fatto il giornalista e non l’amico”, non è bastato. Perché i social hanno continuato a “massacrare”. E allora lui (che al momento in cui scriviamo risulta cancellato da Twitter e con profilo privato su ...

FQMagazineit : Zazzaroni pubblica dei messaggi inviati a Mihajlovic e scrive: “Non ho tradito alcuna confidenza di Sinisa che non… - TutteLeNotizie : Zazzaroni pubblica dei messaggi inviati a Mihajlovic e scrive: “Non ho tradito alcuna… - Cascavel47 : Zazzaroni pubblica dei messaggi inviati a Mihajlovic e scrive: “Non ho tradito alcuna confidenza di Sinisa che non… -