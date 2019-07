Sinisa nonostante le lacrime resta un esempio di determinazione e cazzimma

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) La fierezza dellein un tripudio di scellerato sciacalaggio. LeLa dignità di un uomo di campo che sposta la sua partita al di là della panchina, delle curve gremite, dell’erba rigata in bianco.ha fermato il calcio, ha messo a tacere l’immunità di cui godono i miti del calcio. “Ho la leucemia” Freddo, gli occhi lucidi, ma forte, come solo sa essere quel mancino slavo che ha innamorato il mondo da giocatore. I giornali, qualche giornale, ha provato a spremere consensi anche dalla disgrazia, preannunciando come se fosse un colpo di mercato, la triste rivelazione che sarebbe stata fatta in conferenza stampa. L’uomo Uno schiaffo, una trattenuta di maglia, un fuorigioco clamoroso fischiato sulla pelle di un allenatore, che oggi è solo un uomo, un grande uomo pronto a vincere sul serio, e non per le statistiche.ha cicatrizzato sul ...

