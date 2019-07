Nuovo break temporalesco tra il 14-16 Luglio

LIVE Sinner-Jarry - ATP s’Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 2-5 - Nuovo break per il cileno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner vs Jarry 40-15 Sinner annulla la prima palla match al cileno che ne ha altre due 40-0 Tre match-point per Jarry 30-0 Inizio confortante per Jarry a due punti dal match Missione compiuta per Sinner che dunque conquista il game ma ora dovrà affrontare Jarry che al servizio, avanti 5-3, potrà chiudere il match 40-15 Due palle per il 3-5 in questo secondo set per ...

LIVE Sinner-Jarry - ATP s'Hertogenbosch 2019 in DIRETTA : 6-7 (4) 2-4 - Nuovo break per il cileno : Il programma del match Sinner vs Jarry 4-2 Jarry, c'è il break purtroppo! L'esperienza del cileno si sta vedendo in questo parziale. Ora potrà andare al servizio per aumentare il vantaggio 30-40 Palla break! Jarry fa valere la sua potenza da fondo 30-30 Grande recupero di Jannik che vuol almeno lottare 0-30 nuovo momento difficile per Sinner, Jarry con la sua potenza fa danni Il ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 2-5 - di Nuovo break di vantaggio per lo spagnolo : Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal 3-5 Nadal, tiene il servizio Federer con lo spagnolo che non trova la palla con il dritto, ma ora andrà a cercare di chiudere il primo set. 40-0 Servizio e dritto di Federer un po' particolare, ma pur sempre efficace 30-0 Ace numero tre di ...

Breaking News - il Nuovo servizio Sky con la diretta delle più importanti news : I migliori contenuti video di Sky e tutte le più importanti notizie di ultim'ora, online su oltre 200 siti web. È la formula innovativa di "Breaking news", il nuovo servizio di Sky, disponibile sulla piattaforma "Fluid content". Si tratta di un servizio in esclusiva assoluta che consente, per la prima volta in Europa, di guardare la diretta di un'ultim'ora in contemporanea su un...