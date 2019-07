Inter | Mourinho lancia i nerazzurri | “sono sicuro | quest’anno può vincere”

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo campionato di Serie A, candidata alla vittoria finale è sicuramente l’, isi sono mossi bene sul mercato e si sono affidati ad un allenatore come Conte, sono dunque i principali candidati alle spalle della Juventus, è il pensiero anche di Josècome specificato in un’vista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Il ritorno in panchina può attendere? «No, il calcio mi manca molto» e indica con la mano il fegato. «Mi mancano l’adrenalina, il campo, il mio lavoro. Il calcio è il calcio» e la mano torna verso il fegato. In Italia, in serie A, quattro delle prime sei dell’ultima stagione hanno cambiato allenatore: Maurizio Sarri alla Juventus, Antonio Conte all’, Marco Giampaolo al Milan, il connazionale Paulo Fonseca alla Roma. Solo Carlo Ancelotti a Napoli e Gian Piero Gasperini ...

