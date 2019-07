Filtri sui visti e porti franchiMigranti da distribuire in Europa

affaritaliani

(Di domenica 14 luglio 2019) Enzo Moavero Milanesi illustrera' il piano italiano migranti domani a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri per una riflessione con i colleghi europei: ci lavora dal giorno in cui fu nominato ministro degli Esteri, ne ha parlato giovedi' scorso con il premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Segui su affaritaliani.it

