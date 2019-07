caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019) Prima di sbarcare in Italia,moglie e agente di Mauro Icardi, molto probabilmente ebbe un fugace incontro con Diego. La showgirl ha sempre negato che fosse successo qualcosa tra lei e l’ex Pibe de Oro, ma la celebre attrice Mirtha Legrand ha raccontato un aneddoto su. Nel loro Paese natale circola da tempo la voce di questo incontro hot. I giornali scandalistici, all’epoca, scrissero addirittura che la moglie e agente di Mauro Icardi uscì dalla camera d’albergo con gli slip dell’ex Pibe de Oro. “Stavo pranzando a Mar del Plata, in Costa Galana, e dovevo dopo andare in trasmissione.mi avvicinò e mi disse: ‘Perché non mi inviti al tuo programma?’, e io le risposi: ‘Sei tu quella che sei stata con? Non mi avete fatto dormire la scorsa’. Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire ...

Noovyis : (Maradona e Wanda Nara. Parla l’attrice: “Quella notte non mi fecero dormire”) Playhitmusic -… - LelloPinto : #DeLaurentiis incontra Wanda Nara. Gli spiegherà per filo e per segno che a Napoli esiste ancora Diego Armando Mara… - Daniele91Nap : @ArenaRosario Tu ci credi? Io neanche un po' onestamente Oggi ho visto lo speciale di Maradona su sky Titoloni di… -