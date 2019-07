Mal di schiena | artrite | emicrania | cervicalgia | come gestire al meglio il dolore con i

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) Mal die postumi di interventi chirurgici. “A soffrire diacuto e persistente sono circa 12 milioni di italiani mentre il 90% delle persone lo ha sperimentato almeno una volta nella vita. A oggi, spesso, questo problema non viene affrontato in modo appropriato dai medici di medicina generale e dagli specialisti e manca un’appropriata conoscenza anche nei pazienti“. Il monito arriva dagli esperti mondiali che si sono riuniti al congresso ‘Unmet Needs in Pain Medicine’, appena concluso a Berlino e co-organizzato dalla Fondazione internazionale Menarini, dall’ospedale Universitario Charité di Berlino e dalla Fondazione Paolo Procacci. “Il risultato è che il ricorso a farmaci analgesici è tuttora inadeguato e molti si limitano a iniziare con gli antinfiammatori non steroidei (Fans) per poi scegliere direttamente ...

urbanhelios : ho un mal di schiena atroce non ce la faccio piuuu - _DadaJonas : Vaffanculo al mal di testa vaffanculo alle vertigini vaffanculo al mal di schiena VAFFANCULO all'estate ma soprattu… - AntonioDvx : @GiambattistaMar @BasiliettoM @rrico_e @QuinziUgo Hai festeggiato con il Don? Tutto ok? Mal di schiena? -