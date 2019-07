UFC – Masvidal ci va giù pesante | lanciata la sfida a McGregor | “voglio spaccargli la

sportfair

(Di venerdì 12 luglio 2019)impavido: il pugile di Miami non ha paura dilaArrivano interessantissime frecciatine dal mondo dell’UFC: Jorge, uno dei pugili più in forma del momento, reduce da due imprese spettacolari, contro Darren Till e Ben Askren, adesso punta ancora più in alto. L’atleta di Miami ha infatti lanciato la, con affermazioni davvero… pungenti: “voglio spaccare la faccia a Conor“, ha dichiarato al “Dan LeBatard Show”. “Sarebbe un combattimento che venderebbe tantissimo, e per me è arrivato il momento di fare i soldi che merito. Non mi sono mai tirato indietro da un combattimento, do alla gente quello che vuole. Guardo la sua faccia e ci vedo i simboli delle banconote sopra, e a essere onesti non so come possa fare a battermi. Lui indietreggia, dà colpetti, io non l’ho mai fatto ...

JTurandot : RT @Gazzetta_it: #UFC, senti #Masvidal: “Voglio spaccare la faccia a #McGregor” - Gazzetta_it : #UFC, senti #Masvidal: “Voglio spaccare la faccia a #McGregor” - _DAGOSPIA_ : UFC, A JORGE MASVIDAL BASTANO 5 SECONDI PER MANDARE AL TAPPETO BEN ASKREN CON UNA GINOCCHIATA… -