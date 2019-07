Tuffi | Mondiali 2019 | Elena Bertocchi con il brivido in finale dal metro

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) E’ andata in archivio la prima giornata neia Gwangju (Corea del Sud). Nel Nambu University Municipal Aquatics Centre si sono tenute, dopo le eliminatorie dalmaschile, anche le qualificazioni alladel trampolino 1m femminile (domani 13 luglio l’atto conclusivo alle ore 8.30 nostrane). Una gara decisamente sofferta per la nostra, bronzo iridato in carica in questa specialità. L’azzurra, dopo aver convinto nelle prime tre rotazioni, pur senza incantare, è incappata in un errore nel salto mortale e mezzo indietro da 36.00 che l’ha fatta precipitare in tredicesima posizione a un tuffo dalla conclusione. Per sua fortuna i 50.70 punti del salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo sono valsi il pass per lacon lo score di 232.55 (12°), sfruttando l’errore della messicana Melany Torres Hernandez ...

