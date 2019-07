Salvini a prefetti | relazione su Rom | procedere a chiusure e sgomberi

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – “Dopo l’ennesimo episodio di violenza, l’ultimo si e’ verificato ieri con l’incendio doloso in zona ospedale a Lamezia Terme, lunedi’ scrivero’ a tutti iper avere un quadro dettagliato e aggiornato in tempo reale delle presenze rom nei campi abusivi o teoricamente “regolari””. Lo annuncia il vicepremier e ministro dell’Interno Matteosu twitter. “L’obiettivo – aggiunge- e’ quello di, come da programma, a, allontanamento e ripristino della legalita’”. L'articolosu Rom,proviene da RomaDailyNews.

