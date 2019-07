Roma | un altro bus va a fuoco | paura tra i passeggeri

Un altro autobus ha preso fuoco a Roma - il quindicesimo del 2019 : Intorno alle 14 di giovedì ha preso fuoco un autobus a Roma, in via Appia Nuova all’altezza della fermata della metro Colli Albani. Il punto esatto in cui è avvenuto l’incendio è piazza Cesare Cantù; l’autobus era della linea 671.

Roma - esplode un altro autobus : panico tra i passeggeri in via Appia Nuova : panico a Roma per un bus dell'Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova. Questa mattina pautra all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora...

Rifiuti Roma - al vertice anche di Di Maio. Costa e Raggi : “Parlato d’altro”. Ma il vicepremier su Fb dice il contrario : A sorpresa, prima del vertice sui Rifiuti di Roma al ministero dell’Ambiente con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro Sergio Costa, si è presentato alle 9.20 del mattino anche il vicepremier Luigi Di Maio. Violenza sulle donne, Salvini: “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” ...

Roma - rifiuti in strada : l?emergenza durerà almeno un altro mese : In Ama a microfono spento lo dicono: in una settimana è impossibile ripulire Roma, la situazione è talmente degenerata che servirà più tempo per recuperare, a prescindere...

Altro che Boateng! Melissa Satta in vacanza con un altro giocatore del Milan : c’è del tenero con… Romagnoli? [GALLERY] : Melissa Satta pizzicata in vacanza con il capitano del Milan Alessio Romagnoli: c’è del tenero fra i due? ‘Chi’ pensa a qualcosa di più di una semplice amicizia Di recente Melissa Satta è stata paparazzata alle isole Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng, ex marito, con il quale ha rotto nelle ultime settimane. Un riavvicinamento? Possibile. La coppia ha trascorso del tempo insieme al figlio Maddox, ma ...

Un altro autobus in fiamme a Roma : Un altro autobus è andato a fuoco martedì sera a Roma, su viale Togliatti. Il sesto da inizio anno. Secondo quanto riportava il Messaggero a metà marzo scorso – citando “documenti riservati dell'Atac, spediti ai giudici del Tribunale e ai commissari del concordato preventivo” – fino a quello di oggi

Altro che prima gli italiani : nessun film italiano (per ora) alla Festa del cinema di Roma : Nella stessa giornata in cui la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia annuncia che sarà una donna, la regista argentina Lucrecia Martel a presiedere la Giuria internazionale della 76ma edizione, dopo aver già annunciato che i Leoni d’Oro alla Carriera andranno a Julie Andrews e a Pedro Almodovar, Antonio Monda risponde dando qualche anticipazione di quella che sarà la “sua” Festa del ...

Due autobus in fiamme a Roma : uno in strada - l'altro incendiato da un uomo in rimessa : Ancora autobus in fiamme a Roma, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Il primo bus è andato a fuoco nella notte nella rimessa Atac di via Candoni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il bus si trovava nella rimessa per una riparazione. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un gesto doloso. Non si ...

Esplode un altro caso alla Roma : è guerra aperta tra Totti e Bandini : Nella Roma Esplode un altro caso dopo quello che ha coinvolto De Rossi. Stavolta riguarda Francesco Totti, che starebbe pensando di lasciare il club. Il capitano giallorosso si sente “un ospite indesiderato in casa propria”, scrive Repubblica. Qualche giorno fa ha declinato l’invito a partecipare al summit londinese con Pallotta, i dirigenti della Roma e il nuovo allenatore Fonseca e ha anche fatto sapere di non essere più ...

SARA MANFUSO : 'FIDANZATA CON ANDREA RomaNO DEL PD'/ Dopo D'Attorre un altro politico : SARA MANFUSO e ANDREA ROMANO hanno ufficializzato la loro relazione durante un'intervista dell'opinionista tv a 'I Lunatici': le loro parole

Roma - movida violenta : prende l'auto e investe 4 ragazzi - un altro giovane accoltellato : Ha investito con l'auto un gruppo di giovani nei pressi di un locale nel quartiere Eur, a Roma, ferendone quattro. Soccorsi, i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, due in particolare sarebbero gravi. movida violenta a Roma la scorsa notte con due distinti casi ora la vaglio delle autorità.L'investimento da parte di un ragazzo di un gruppo di coetanei rivali, pare dopo una lite, è avvenuto in viale di Val Fiorita. Alla ...

Salva Roma - altro rinvio. M5S apre allo stralcio : «Equilibri troppo fragili» : Il tentativo di un'ultima mediazione è affidato al vertice di maggioranza fissato per stamattina. Presenti i due viceministri all'Economia, la grillina Laura Castelli e il leghista...

MotoGp – Altro che cena a lume di candela : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scelgono un… “pranzo con vista Romagna” [VIDEO] : Pranzetto romantico per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella modella pubblica un soleggiato video sui social Settimana di relax per i piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez ha trionfato a Le Mans, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del quinto posto. Il Dottore, in vista del nuovo appuntamento della stagione ha deciso di godersi un po’ di meritato ...

Roma - un altro bus in fiamme in Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...