Rifiuti | a Roma ormai nessuno li combatte più Ma non è l’unica città che ne è sommersa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) di Claudia De Martino*, si sa, è assalita daiurbani: disseminati ovunque da mesi, anche se l’Amministrazione capitolina dichiara che l’emergenza si è acuita solo recentemente, e in particolare dagli incendi degli impianti Tmb Salario a metà dicembre 2018 e di quello di Rocca Cencia a marzo 2019, entrambi di natura dolosa, ma i cui autori sono ad oggi rimasti ignoti e impuniti perché in entrambi i casi le telecamere erano disattivate o volontariamente spente. Incendio tmb, Procura indaga per disastro colposo: ‘Ma non è escluso il sabotaggio’. Operai: ‘Scoppio, poi il rogo’ Non basta che laeterna presenti enormi ritardi strutturali nella gestione dei– circa 3mila tonnellate giornaliere di pattume indifferenziato smaltiti in appena tre impianti – e che ...

lucianonobili : Scaricata da tutti, sommersa dai rifiuti e dai disastri di questi 3 anni, la #Raggi trova l’insperato sostegno di u… - agorarai : 'La criticità dei rifiuti a Roma non lo si risolve con un termovalorizzatore. Ci vuole un sistema efficiente di com… - forza_italia : Ecco uno dei tanti esempi di bugie raccontate dai Grillini per una manciata di voti in più. Promettono, ma poi fann… -