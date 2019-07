ll patto dei missili fra Erdogan e Putin Usa e Nato in allerta

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Altro che “-Italia”. Per il Sud dell’Europa e per “sfondare” sul fronte, lo “Zar” di Mosca ha scelto il “Sultano” di Ankara. Riarmandolo alla grande.Il processo di consegna del sistemastico russo di difesa antiaerea S-400 alla Turchia, iniziato stamani, continuerà nei prossimi giorni. I primisono arrivati nella base di Murted Hava, 35 km a nord ovest della capitale Ankara. “La consegna del primo gruppo di equipaggiamenti del sistema S-400 alla base aerea di Murted ad Ankara è cominciata con successo”, scrive in una nota la Difesa che ha firmato il contratto per gli S-400 con la russa Rosoboronexport, sottolineando che saranno poi “le autorità competenti” a decidere “come verrà utilizzato”. Secondo i media locali, per ...

