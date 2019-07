La Juve non avrebbe fretta per Icardi | esodato di lusso dell' Inter

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) La politicantus nel calciomercato è anche quella di accaparrarsi talenti a parametro zero o cogliere qualche opportunità a costo di saldo. Con questo modus operandi nel tempo ha fatto ottimi affari e continua a tutt'oggi, basti ricordare che a gennaio si è assicurata Aaron Ramsey e in questi giorni ha ingaggiato Adrien Rabiot e per entrambi i centrocampisti non ha sborsato un euro per i cartellini. Adesso la dirigenzaa Continassa non perde di vista un possiamo colpo extrain saldo che risponde al nome di Mauro, da tempo ai ferri corti con l'. Le vicissitudini di Maurito L'attaccante di Rosario, reduce da una stagione travagliata per la diatriba con la società che l'ha privatoa fascia di capitano, nonmai ricucito lo strappo, anzi ultimamente con l'avvento di Antonio Conte sulla panchina, esso si sarebbe acuito perché non rientra nei piani ...

juventusfc : Più biglietti per i tifosi all'#AllianzStadium! ?? La Campagna Abbonamenti si chiude con il 95% di rinnovi. Non ne… - Gazzetta_it : #DeLigt non parte per il ritiro dell’ #Ajax. In Olanda: 'È fatta, va alla #Juve per 70 milioni' - forumJuventus : [De Telegraaf] In questi minuti si sta definendo il trasferimento di De Ligt alla Juve, chiusura vicina ??… -