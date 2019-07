Italia - La top 20 delle auto più vendute - GALLERY

Top 5 tutta Italiana per la classifica radio della settimana con Thegiornalisti e J-Ax in vetta : Top 5 tutta italiana per la classifica dei brani più trasmessi in radio. Ad aprirla sono i Thegiornalisti con Maradona Y Pelé, seguiti da J-Ax con il tormentone estivo Ostia Lido, l'inno alle spiagge del litorale laziale. Al terzo posto dei brani più trasmessi in radio c'è Calipso di Charlie Charles (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) che lascia spazio a Nuova Era di Jovanotti al quarto posto e a Jambo di Takagi e Ketra con OMI e ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Obiettivo primario : la top10 nelle 10 km : Il conto alla rovescia sta per scadere. Ormai manca pochissimo all’inizio dei Mondiali di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che la top10 delle 10 km maschile e femminile assegnerà il pass a Cinque Cerchi, in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Pertanto la valenza olimpica darà ulteriore motivazioni ai primattori delle acque ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia sempre in top ten con 33 medaglie e 10 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Quanto costa Nintendo Switch Lite in Italia? GameStop svela il prezzo ufficiale : La nuova console di Nintendo si chiama Nintendo Switch Lite. Nuova per modo di dire, considerando che si tratta di una revisione della macchina da gioco ibrida già in commercio, pensata però per essere sfruttata solo in portabilità. Molti l'hanno già definita come l'erede spirituale del 3DS, viste le dimensioni e il suo colorato design "giocattoloso", con un target di riferimento che è quello dei videogiocatori più giovani. Non stupisce quindi ...

Squadre più costose al mondo - la classifica : comanda il City - una sola Italiana nella top ten : In un calcio fatto ormai di milioni, tra prezzi pazzi, valori altissimi ed ingaggi alle stelle, si può ipotizzare quali siano le Squadre con il più alto valore delle rose al mondo. comanda il Manchester City, seguito dalle sue spagnole Real Madrid e Barcellona: i blancos con i numerosi acquisti di questa sessione, i blaugrana con ancora le questioni Griezmann e Neymar da risolvere. Ma andiamo per ordine. La squadra allenata da Pep ...

Squadre più costose al mondo - comanda il City : la classifica - una sola Italiana nella top ten : In un calcio fatto ormai di milioni, tra prezzi pazzi, valori altissimi ed ingaggi alle stelle, si può ipotizzare quali siano le Squadre con il più alto valore delle rose al mondo. comanda il Manchester City, seguito dalle sue spagnole Real Madrid e Barcellona: i blancos con i numerosi acquisti di questa sessione, i blaugrana con ancora le questioni Griezmann e Neymar da risolvere. Ma andiamo per ordine. La squadra allenata da Pep ...

Il prezzo di Nintendo Switch Lite in Italia? Una brutta tegola dal listino di GameStop : Nella giornata di ieri abbiamo assistito all'annuncio ufficiale di Nintendo Switch Lite, il fratello solo portatile di Switch che debutterà sul mercato il 20 settembre proponendo una console che sicuramente potrebbe far gola ad alcuni giocatori ma che allo stesso tempo potrebbe non convincerne altri anche a causa di un prezzo che potrebbe non essere poi così allettante.Sappiamo che la console dovrebbe costare $199 ma questo come si traduce in ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia sempre in top ten con 33 medaglie e 10 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Italia subito fuori nell’arco a squadre femminile. Gli azzurri vanno a caccia della top3 nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 10.42 TENNIS TAVOLO – Yidi Wang è la prima finalista del singolare femminile: battuta 4-0 la connazionale Guo in semifinale 10.35 ARCO – Semifinali femminili a squadre: Russia-Svizzera 5-3, Taipei-Usa 5-3. Semifinali maschili: Corea-Ucraina 6-0, Russia-Svizzera 6-0 10.30 ATLETICA – Decimo tempo complessivo per Eleonora Ferrero nella prima gara ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Italia a caccia della top3 nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Il programma delle Universiadi (11 luglio) – Il programma degli azzurri alle Universiadi (11 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima giornata delle Universiadi estive, ottava in cui verranno assegnate delle medaglie: quest’oggi molti sport termineranno il loro programma nella kermesse e tanti saranno gli Italiani in ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia conserva la top ten con 32 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

La7 palinsesti : Urbano Cairo annuncia lo stop a Miss Italia e la serie Chernobyl : La nuova stagione di La7 si apre con tante certezze consolidate, da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Myrta Merlino e Andrea Purgatori, ma con alcune importanti novità: a partire dallo stop della collaborazione con Miss Italia la cui nuova edizione non andrà più sulle tv di Urbano Cairo, mentre è stata annunciata la nuova trasMissione per Licia Colò dal titolo Eden un pianeta da salvare e soprattutto arriva in chiaro la serie ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia conserva la top ten con 32 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Omeopatia - Macron : stop ai rimborsi. E in Italia? : Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Rimborso delle medicine omeopatiche in Francia: Emmanuel Macron avrebbe già deciso quale direzione imboccare, e si starebbe preparando a dare l’annuncio ...