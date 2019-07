Il Salone dell' Auto lascia Torino Appendino è furiosa

Torino perde il Salone dell’Auto. Grillini autolesionisti : il sindaco Appendino verso le dimissioni : Torino capitale italiana dell’automobile? Non più. Il Salone dell’Auto trasloca a Milano. Ad annunciarlo una nota degli organizzatori in cui

Torino - il Salone dell’auto all’aperto trasloca a Milano. Appendino : “Furiosa - il mio vicesindaco ha contribuito” : Lei stessa si definisce “Furiosa”. Dopo aver cercato di mantenere a Torino il nuovo Salone dell’automobile, l’evento che avrebbe dovuto rilanciare una delle esposizioni più importanti del settore terminata nel 2000, Chiara Appendino si arrabbia con gli organizzatori e anche con i componenti della sua amministrazione. Nella serata di oggi Andrea Levy, presidente del “Salone dell’auto all’aperto Parco Valentino”, ha annunciato che la prossima ...

Torino perde anche il Salone dell'Auto. Andrà a Milano. Altro colpo all'Appendino : Il Salone dell’Auto, dopo cinque anni, lascia Torino per approdare in Lombardia, dove, la prossima edizione si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2020. Ad annunciarlo il presidente della manifestazione Andrea Levy, che spiega: “seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sara’ un grande evento internazionale - dice - ...

Il Salone dell'auto di Torino va a Milano : Roma. Il salone dell’auto lascia Torino dopo cinque anni. Prossima fermata: Lombardia. Nuovo strepitoso risultato firmato dall’amministrazione Chiara Appendino, che perde un’altra manifestazione di successo. “Seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la 6ª ed

Salone auto Torino 2019 : migliori modelli in esposizione e caratteristiche : Salone auto Torino 2019: migliori modelli in esposizione e caratteristiche Si riapre la fiera del “Parco Valentino” e Torino, con il suo Salone dell’auto, rompe un ennesimo record. Sarà la mostra con più esposizioni e con più case automobilistiche, ben 54 per questa edizione. Per l’occasione, oltre all’esposizione dei modelli già lanciati, ci saranno anteprime mondiali, sono attesi circa 700 mila visitatori. ...

Motori – FCA protagonista della “Parata dei Presidenti” al Salone del Valentino [GALLERY] : Salone dell’Automobile di Torino, durante la “Parata dei Presidenti” FCA sfila da protagonista con le nuove vetture ibride In occasione della prima giornata del Salone dell’Auto di Torino, si è svolta ieri sera la spettacolare Parata dei Presidenti che ha visto oltre 400 vetture sfilare nel circuito dinamico cittadino, creato appositamente nel cuore della città, ovunque accolte da un pubblico assiepato sui marciapiedi del ...

Motori – Dacia Duster presenta la serie speciale Techroad - al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Dacia Duster Techroad la nuova serie speciale del SUV compatto rumeno viene presentato in anteprima alla 5°edizione del Parco Valentino In occasione della 5°edizione del Parco Valentino Motorshow di Torino, aperto al pubblico dal 19 al 23 giugno, Dacia è presente con il nuovo Duster Techroad: design dinamico, inedita nuova tinta Rosso Fusion, tecnologia on the road e nuovi Motori 1.3 L TCe FAP. La serie speciale Techroad si distingue ...

