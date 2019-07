Cecilia Rodriguez completamente senza veli per Maxim

(Di venerdì 12 luglio 2019) Un’estate all’ennesima potenza quella die Ignazio Moser. La coppia vola da una città all’altra scanzonata e scatenata: Forte dei Marmi, Montenegro, Ibiza. Ma prima di mettersi in costume la bella argentina, sorella di Belen, si è mostrata come mamma l’ha fatta,nuda per la cover diBelgio.nello shooting a Los Angeles e in bikini in Italia è sempre uno show imperdibile.Si surriscaldano e si scambiano effusioni di continuo: che sia la camera d’albergo sotto l’occhio indiscreto dei loro profili social o sia la spiaggia davanti ai paparazzi poco importa.e Ignazio si amano alla follia e non si nascondono svelando la loro calda estate. Lui ha detto che stanno facendo grandi progetti (volano verso il sì?) e che lei è la donna della sua vita. I loro corpi si intrecciano e si cercano di continuo in un crescendo di passione.