Audio della colonna sonora de Il Re Leone 2019 | la versione originale di Beyoncé e quella

Audio - testo e traduzione di I Fell In Love With The Devil di Avril Lavigne - una ballata sui tormenti della comfort zone : I Fell In Love With The Devil di Avril Lavigne è in rotazione radiofonica da oggi, 12 luglio, come nuovo estratto dal disco Head Above Water, la sesta prova in studio della cantante canadese. Immaginare la ragazzina briosa di Complicated alle prese con diavoli e angeli può far sorridere, specialmente in un 2019 in cui anche i Greta Van Fleet hanno scomodato Satana per il singolo Lover, Leaver, ma in questo caso l'inferno ...

Audio - testo e traduzione di Spirit di Beyoncé - l’inedito della colonna sonora de Il Re Leone in attesa dell’album : L'uscita di Spirit di Beyoncé, brano inedito inciso per il remake del film Il Re Leone in uscita il 18 luglio negli Usa (il 21 agosto in Italia), è la sorpresa della colonna sonora che il regista Jon Favreau aveva anticipato qualche settimana fa. "Ci sarà un inedito di Beyoncé", aveva dichiarato dicendosi entusiasta del lavoro della diva texana. Ed eccolo in streaming, da mercoledì 10 maggio, su tutte le piattaforme e negli store digitali, dopo ...

Zaniolo - parla l’agente ClAudio Vigorelli : “Nessuna trattativa - è patrimonio della Roma” : “Ad oggi, per quel che ci riguarda nessuna trattativa è in corso con alcuna società internazionale o italiana”. Così Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, tramite il suo profilo Instagram prova a fare chiarezza sul futuro del centrocampista della Roma e sulle voci riguardo l’eventuale rinnovo del contratto. “Non è mai stata fatta pressione alla Roma o da parte della Roma per il rinnovo del contratto di ...

Poesia Per Roma di Ultimo - testo e Audio della dedica alla città eterna : Poesia Per Roma di Ultimo è disponibile in digital download e in free streaming. La Poesia che Ultimo ha scritto per la città eterna e presentato dal vivo per la prima volta sul palco dello Stadio Olimpico di Roma lo scorso 4 luglio è stata resa disponibile per l'acquisto e per l'ascolto in digitale dal giorno successivo. Il tour 2019 di Ultimo si è chiuso con La Favola, un grande concerto-evento allo Stadio Olimpico della sua città Natale, ...

Gaten Matarazzo di Stranger Things lancia due brani della sua band (Audio) : Gaten Matarazzo di Stranger Things, quel Dustin Henderson che tutti vorremmo come fratellino da proteggere e catechizzare, ha lanciato due brani dei Work In Progress, la sua band. L'esclusiva segnalata da Billboard presenta un progetto di ben 7 elementi tra i quali troviamo, oltre al giovane attore, anche suo fratello Carmen e sua sorella Sabrina, insieme ad altri membri che sono comunque amici di famiglia. Il nostro Dustin canta nel ...

Caos Copa America – L’Argentina non ci sta e chiede gli Audio della VAR : Caos Copa America – La redazione di Sport Mediaset riporta di una lettera inviata al Conmebol (la nostra UEFA) dalla federazione Argentina. Caos Copa America – L’Argentina non ci sta. La federazione albiceleste scrive in merito all’uscita della propria nazionale e lancia forti accuse Non solo Messi “Una lettera lunga sei pagine. Piena di risentimento e accompagnata da un dossier con tutti i torti arbitrali. In ...

Tutti Matti di Daniele Silvestri arriva in radio - l’amore al tempo della distrazione di massa (Audio e testo) : Tutti Matti di Daniele Silvestri arriva in rotazione radiofonica dal 5 luglio. Mentre il cantautore si concentra sui concerti estivi che anticipano il tour nei palasport, possiamo ascoltare il nuovo estratto dall'album La Terra Sotto I Piedi, una galleria d'arte romantica e nervosa, un cuscino che attutisce i colpi e i rumori di una società che si fa sempre più disordinata per un uso smodato del concetto di opinione personale e sempre più ...

L’Audio-serie della Nasa sui protagonisti dello sbarco sulla Luna : Le voci e le emozioni che raccontano lo sbarco dell’essere umano sulla Luna per la prima volta a disposizione di tutti, sul web. Ad aggregarle, e renderle disponibili è oggi la Nasa, che annuncia la prima serie audio sul programma Apollo. Il suo titolo è Explorers: un grande viaggio che ci porta 50 anni indietro nel tempo, a un passo dagli astronauti che per primi hanno toccato il nostro satellite, ma anche dagli ingegneri, dai fisici, dai ...

Vieni da me - spunta un nuovo Audio della battuta “hot” di Balivo (“ti tira ancora - bravo”) a Mastrota : ecco cosa avrebbe detto : Qualcuno l’aveva definita “battutaccia imbarazzante”, crocifiggendo la conduttrice. Ma ora un nuovo audio, frutto di una perizia tecnica, smentirebbe l’interpretazione data alle parole di Caterina Balivo nel corso della puntata di Vieni da me, su Rai1, rivolte a Giorgio Mastrota. Il “ti tira ancora, bravo”, che aveva suscitato tanto scandalo, infatti, si trasformerebbe in un più soft “ti va ancora, ...

Eliana Michelazzo pubblica gli Audio della Perricciolo : 'Malefica - sei pericolosa' : Da ieri sera Eliana Michelazzo non sta facendo altro che pubblicare innumerevoli Instagram Stories nelle quali sta sbugiardando la sua ex socia Pamela Perricciolo. La dirigente dell'AICOS Management ha incominciato dicendo che la donna fosse una persona malvagia e pericolosa, perché in grado di architettare tutta questa messinscena. Per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, Eliana ha voluto aggiungere anche dei dettagli ...

Solcando Le Onde di Tonino Carotone racconta l’orrore della morte in mare con il Coro dell’Antoniano (Audio e testo) : Solcando Le Onde di Tonino Carotone è il nuovo singolo del cantautore che nei primi 2000 si era reso popolare con Me Cago En El Amor, ma che a questo giro riscopriamo con un testo che parla delle morti in mare e delle tragedie dell'immigrazione, un tema che per gli artisti non è mai scontato. Nell'ultimo anno abbiamo ascoltato i messaggi di Fiorella Mannoia, della scena indie (con The Zen Circus e Motta in prima linea) e di tanti ...

De Rossi : ecco gli Audio Whatsapp ma la sua versione differisce da quella della società : L’addio di De Rossi alla Roma esplode in alcuni audio Whatsapp che ieri hanno fatto il giro di telefonini e social. Tutto parte da un’idea lanciata proprio dal calciatore, quella di giocare a gettone, prima rifiutata dalla società e poi tornata sul tavolo delle trattative. “Ho detto: voi dite che sto male? Allora datemi centomila a presenza. Se faccio dieci gare è un milione, con 30 tre milioni, con zero gioco gratis. Che problema c’è?”. De ...

Audio e testo di Doin’ Time di Lana Del Rey - la cover della hit dei Sublime del 1996 per il docu-film sulla band : Annunciato qualche giorno fa, il nuovo singolo Doin' Time di Lana Del Rey ha fatto il suo debutto online venerdì 17 maggio, sia in streaming su Spotify che su in download su iTunes, oltre che su Youtube. Si tratta di una cover della celebre hit dei Sublime del 1996, che a sua volta contiene un campionamento del brano di George Gershwin SummerTime: la Del Rey ha voluto incidere una sua versione di un brano di oltre vent'anni fa non tanto per ...