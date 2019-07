Amici | Valerio Pino lancia un appello | Sono il figlio segreto di Corrado

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Serena Granato L'ex ballerino didi Maria De Filippi,, ha un pensiero fisso sul compianto conduttore de La Corrida,Mantoni Se fosse confermata, la notizia stravolgerebbe la vita a uno degli ex protagonisti del celebre talent show di Canale 5. In un'intervista concessa al settimanale Nuovo, l'ex ballerino didi Maria De Filippi,, ha infatti confessato di avere un pensiero fisso che lo attanaglia, una convinzione maturata sul padre biologico. “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta conMantoni – ha spiegato il ballerino, il quale si sarebbe candidato a prendere parte al cast diVip, il format in arrivo -. E io potrei essere il frutto del loro amore. Per molto tempo ho represso il pensiero. Non volevo far soffrire la mia famiglia né quella del conduttore tivù. Ma ora il peso che ho sul ...

