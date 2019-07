ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ildella 59enneè stato trovato senza vita in undella Seconda guerra mondiale nell’isola di, a distanza di dieci giorni dalla sua scomparsa. Stando a quanto riportato dalla polizia, a seguito dell’autopsia, la donna, biologa molecolare, èper soffocamento e non ci sono lesioni significative sul. “E’ in corso un’indagine per omicidio condotta dalla polizia”, spiega l’Istituto Max Planck di biologia cellulare molecolare e genetica per cui lavorava. Sono numerosi i sospetti che fanno pensare chesia stata uccisa: il suoè infatti stato ritrovato avvolto con tela da imballaggio. Inoltre alcuni testimoni sul luogo, come riferito dai quotidiani americani, hanno dichiarato che è difficile acceder al: si tratta di un sistema di cunicoli fatto costruire dai nazisti durante l’occupazione di. L’ingresso è ...

Cascavel47 : Suzanne Eaton, scienziata americana trovata morta a Creta: il corpo gettato in un bunker - TutteLeNotizie : Suzanne Eaton, scienziata americana trovata morta a Creta: il corpo gettato in un bunker - Loianna22 : Giallo a Creta, scienziata Usa trovata morta in un bunker della II Guerra Mondiale - QuotidianoNet -