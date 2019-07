Salvini chiude il Cara di Mineo e lancia un appello | Adottate i 117 cani

Chiude il Cara di Mineo - Salvini : promessa mantenuta. I manifestanti : buffone - mille impieghi persi : Dopo otto anni Chiude il Cara di Mineo, uno dei centri di accoglienza migranti più grandi d'Europa. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini è arrivato alle 12.50 nella cittadina del Catanese proprio per la chiusura definitiva della struttura di assistenza per richiedenti asilo. Non sono mancate le contestazioni all'arrivo del titolare del Viminale. Alcune decine di lavoratori della struttura di accoglienza che temono per il proprio futuro ...

Salvini vuole chiudere la rotta tunisina. Ma Tunisi chiede aiuti concreti : L’incontenibile Matteo. Evidentemente il vicepremier leghista ha un problema irrisolto con la Tunisia. Dopo aver definito, nella sua prima visita all’hotspot di Pozzallo come ministro dell’Interno, il Paese nordafricano “esportatore di galeotti”, provocando una mezza crisi diplomatica, (era il 4 giugno 2018), oggi Salvini fa il bis. “Questa mattina ho scritto al ministro dell’Interno Tunisino. In Tunisia ...

Il cara di Mineo chiude i battenti. Salvini : "Un bel giorno di legalità" : Roberto Chifari Il cara di Mineo chiude ma non tutti sono contenti. Davanti alla struttura una cinquantina tra dipendenti, ex lavoratori della struttura e sindacalisti protestano contro la chiusura del centro Il cara di Mineo chiude per sempre. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi a Caltagirone, ha annunciato la chiusura della struttura che tanto ha fatto discutere in questi ultimi anni. "Ci eravamo impegnati a chiudere e ...

Matteo Salvini - un muro contro Sea Watch e Mediterranea : "Radar - Marina e rimpatri" - come chiude i porti : Presidio totale dei porti italiani e accordi con Libia e Tunisia. Il piano di difesa di Matteo Salvini è stato presentato al Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro degli Interni. Secondo fonti del Viminale, si prevede "l'incremento dei controlli per ridurre le partenze (con ut

Con la scusa di “chiudere i porti” - Matteo Salvini mette in pericolo il diritto di manifestare : Con il Decreto sicurezza bis, la manifestazione diventa un'aggravante generale per reati contro pubblici ufficiali, per cui le pene vengono aumentate fino a essere superiori a quelle previste per crimini di maggior allarme sociale. Il provvedimento fortemente voluto da Salvini presenta diverse criticità e contraddizioni, che potrebbero anche portare alla sua dichiarazione di incostituzionalità.

Alex verso Lampedusa - Matteo Salvini chiude i porti : sfida politica della ong Mediterranea : Una provocazione continua, una sfida all'Italia e Matteo Salvini che non conosce sosta. Ora, dopo Sea Watch 3, è il turno di Alex, la barca a vela della ong Mediterranea, di cui Luca Casarini è capo missione. Dopo aver recuperato 54 immigrati in acque sar libiche, ovvero laddove a loro non compete (

Sea Watch - Parigi e Berlino : «Chiudere porti viola legge del mare». Salvini : «Nessuna lezione» : La Sea Watch 3 entra di forza nel porto di Lampedusa in piena notte rischiando una collisione con una motovedetta della Guardia di Finanza, 17 giorni dopo aver salvato una sessantina di migranti...

Salvini archiviato sul caso SeaWatch : "Posso chiudere i porti". Per i giudici la nave era entrata unilateralmente : “Non fu sequestro ma semplicemente richiesta di ordine e regole? Bene! Prendo atto della decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Catania, che ha archiviato il caso della SeaWatch del gennaio scorso. Processi e indagini non mi fanno paura, ma sono felice che anche la magistratura confermi che si possono chiudere i porti alle navi pirata. Continuerò a difendere i confini”. Lo dice il ministro dell’Interno ...

Sea Watch - Nicola Fratoianni : "Matteo Salvini sa solo chiudere porti - faccia sbarcare i naufraghi" : "Continuano a susseguirsi gli sbarchi sulle coste italiane, come è avvenuto anche in queste ultime ore a Lampedusa. Il governo italiano viene bacchettato perfino dai suoi amici statunitensi, ci dicono 'non fate nulla contro la tratta dei migranti, non arrestate mai nessun trafficante di uomini'", sb

Matteo Salvini - ipotesi estrema sull'immigrazione : chiudere gli aeroporti ai voli illegali della Merkel : Nella battaglia con la Germania e Angela Merkel sull'immigrazione, la Lega è pronta ad usare le maniere forti. Anzi fortissime. Dopo la chiusura dei porti alle ong che recuperano migranti in acque libiche e in barba alla legge italiana, Matteo Salvini starebbe valutando anche la chiusura degli aerop

Migranti - Salvini : a luglio chiude Cara Mineo - dalle parole ai fatti : Migranti, Salvini: a luglio chiude Cara Mineo, dalle parole ai fatti Nel centro attualmente ci sono 152 persone. Il primo giugno 2018, quando Salvini aveva giurato da ministro dell'Interno, gli immigrati presenti nella struttura erano 2.526 parole chiave: ...

