Niente plastica | siamo italiani | la cola torinese Molecola sceglie il vetro

(Di giovedì 11 luglio 2019) Fresca, dissetante, rigorosamente made in Italy. E sì, anche sostenibile, grazie alla sua nuova veste in. È una novità che sottolinea l'esigenza di prenderci cura dell'ambiente quella che Molepresenta ufficialmente in questa calda estate 2019: l'ormai celebre bevanda tricolore a base di- nata a Torino nel 2012 prendendo spunto da un famoso libro di ricette piemontesi dell'Ottocento, e battezzata con un nome che strizza l'occhio alla Mole Antonelliana – ha deciso infatti di presentarsi anche nel formato da 750 ml nella sua bottiglia inmodello 90.60.90. Percorrendo dunque con sempre maggiore decisione la virtuosa strada del plastic free, e puntando al contempo a promuovere una maggiore consapevolezza anche dal punto di vista nutrizionale. La bottiglia in questione, infatti, si pone come un vero e proprio messaggio a 360 gradi indirizzato ai consumatori. Dal punto ...

