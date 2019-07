huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Shock. Le- indicate da una fonte in carne ed ossa che ha contattato la famiglia Orlandi nel marzo scorso per indicare il luogo di una possibile sepoltura di Emanuela- sono. Ma proprio: lì dentro non c’è nulla, né i resti umanidue principesse cui formalmente sono intestate le lapidi nel cimitero Teutonico, e neppure una bara o qualsiasi altro riferimento ad un possibile sepoltura. Uno shock (“Non è quello che mi sarei mai potuto aspettare” ha detto Pietro Orlandi) che ha il sapore quasi di una beffa, anche per le autorità vaticane. I familiaridue donne di alto lignaggio, di cui una nipote di un cardinale, sono stati informati in mattinata del fatto che le ossacongiunte per le quali venivano pagati fiori e lumini, non ci sono proprio.Ma la seconda notizia, anch’essa clamorosa. Sotto i loculi ...

_bufale_ : Il giallo delle tombe vuote - HuffPostItalia : Il giallo delle tombe vuote - adamoprogresso : @marattin Il governo giallo verde é il governo delle vane vuote inutili parole. Il boom economico citato da Di Ma… -