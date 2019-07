Huawei Mate 30 Pro potrebbe utilizzare un nuovo tipo di scocca in vetro unibody

Un corpo solo in vetro per il Huawei Mate 30 Pro - vera sfida del design : Il Huawei Mate 30 Pro potrebbe togliere il fiato per il suo design innovativo. Questo è quanto sta emergendo nelle ultime ore, grazie ad un'anticipazione proveniente dalle catene di approvvigionamento dell'azienda e da un informatore anonimo intercettato da Huawei Central. Quale sarebbe l'assoluta novità del Huawei Mate 30 Pro? L'ammiraglia assoluta della prossima serie attesa per l'autunno di quest'anno potrebbe contare su un corpo unibody ...

Potrebbe presentarsi così il Huawei Mate 30 Lite : certificato su TENAA : Pare proprio essere passato per l'ente di certificazione cinese TENAA il Huawei Mate 30 Lite, siglato come 'SPN-AL00' e con variante contraddistinta dal codice 'SPN-TL00'. Come riportato dal portale 'gsmarena.com', potremmo star parlando di Huawei Nova 5i, meglio conosciuto nei mercati d'Occidente come Huawei Mate 30 Lite. Il device in questione sembra montare uno schermo da 6.26 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), una ...

Prestazioni con app di terze parti al top per Huawei Mate 20 : Ark Compiler su EMUI 9.1 al via : Ci sono novità molto interessanti in queste ore per tutti coloro che hanno acquistato un modello appartenente alla serie Huawei Mate 20, in particolare per chi ha puntato sul modello base e sul Mate 20 Pro, in attesa di scoprire se ci saranno sorprese anche per Mate 20 Lite sul fronte EMUI 9.1. Secondo quanto raccolto oggi 11 luglio, infatti, pare che in Cina sia stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento che prevede una novità extra ...

Ecco le nuove offerte a rate di TIM per le serie Huawei P30 e Mate 20 : TIM ha aggiornato il proprio listino smartphone con nuovi prezzi per i modelli delle serie Huawei P30 e Mate 20 L'articolo Ecco le nuove offerte a rate di TIM per le serie Huawei P30 e Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza per Huawei MediaPad M5 - Mate 20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 - A50 - A8 e BQ Aquaris X2 Pro : Huawei MediaPad M5, Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A50, Galaxy A8 (2018) ricevono le Patch di sicurezza, così come BQ Aquaris X2 Pro. L'articolo Patch di sicurezza per Huawei MediaPad M5, Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9, A50, A8 e BQ Aquaris X2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 Lite potrebbe aver visitato il TENAA - Samsung Galaxy A50s passa su AnTuTu : Il possibile Huawei Mate 30 Lite passa dal TENAA per la certificazione, mentre Samsung Galaxy A50s si mostra su AnTuTu senza sorprese. L'articolo Huawei Mate 30 Lite potrebbe aver visitato il TENAA, Samsung Galaxy A50s passa su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Conto alla rovescia già partito per Huawei Mate 10 Pro : ora EMUI 9.1 è davvero ad un passo : Raramente il team EMUI, all'interno della propria pagina Facebook, si sbilancia senza avere notizie concrete tra le mani, ragion per cui è molto significativo il commento rilasciato in queste ore in risposta ad un utente che ha chiesto informazioni a proposito del cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. Dopo aver condiviso coi nostri lettori la lista degli smartphone che potranno testare toccare con mano l'aggiornamento EMUI 9.1 entro fine luglio, ...

Prezzi e data di consegna in Italia di Huawei Mate 20 X 5G : device annunciato! : Annunciato per l'Italia il Huawei Mate 20 X 5G, equipaggiato con il modem Balong 5000 compatibile con i nuovi standard di rete. I pre-ordini sono partiti ieri sera 9 luglio, al prezzo lancio di 1.110,90 euro e nell'unica nuance cromatica Emerald Green. Chi interessato, potrà procedere presso MediaWorld, Amazon, Unieuro oppure attraverso il canale proprietario 'Experience Store'. Le prime consegne partiranno il 22 luglio: quanti decideranno di ...

Il Huawei Mate 20 x 5G sbarca in Italia. Ecco tutti i dettagli : Huawei Mate 20 x 5G sbarca in Italia. Spiegata semplice ed egoisticamente: tra poco tempo, grazie al 5G, potrete scaricarvi un film in alta definizione in tre secondi. La corsa alla nuova tecnologia è partita. E Huawei fa uno scatto in avanti con il suo Mate 20 X 5G, il primo smartphone dell’azienda dotato di 5G. Il device, già disponibile in preordine su Amazon.it, sugli store online di MediaWorld, Unieuro e negli Huawei ...

Huawei Mate 20X 5G è arrivato ufficialmente in Italia : un gigante sotto tutti i punti di vista : Huawei Mate 20X 5G, il primo smartphone del produttore cinese che supporta le reti di ultima generazione, sbarca ufficialmente oggi sul mercato Italiano. L'articolo Huawei Mate 20X 5G è arrivato ufficialmente in Italia: un gigante sotto tutti i punti di vista proviene da TuttoAndroid.

arriva oggi in Italia il primo dispositivo Huawei dotato di tecnologia 5G e compatibile con le reti 5G in qualsiasi fase di sviluppo in tutto il mondo. Si chiama Mate 20 X 5G, è alimentato dal processore Kirin 980 e da Balong 5000, il primo chipset multi-mode 5G al mondo da 7nm. Perché il 5G «I benefici del 5G sono ...

Com’è il nuovo Huawei Mate 20 X 5G : Il nuovo modello Huawei appena presentato Nella grande corsa al 5G che sta segnando l’attualità tecnologica (e non soltanto) il 9 luglio Huawei ha aggiunto un tassello importante al mosaico della sua offerta per la quinta generazione di reti mobili, ormai prossima alla diffusione su larga scala: Huawei Mate 20 X 5G – l’edizione riveduta e aggiornata del Mate 20 X, che in Italia peraltro non è mai uscito – il primo smartphone ...

Molto aggressiva Vodafone coi Red Days per Huawei P30 - Mate 20 e Note 9 : i prezzi del 9 luglio : Si torna a parlare oggi 9 luglio di una promozione Vodafone, utile per acquistare device come Huawei P30, Mate 20 e Samsung Galaxy Note 9 a condizioni nettamente più vantaggiose rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento. A distanza di quasi due mesi dal nostro ultimo punto della situazione sull'argomento, tocca fare i conti coi cosiddetti Vodafone Red Days luglio 2019, pensati proprio per assicurare agli utenti la possibilità di portarsi ...