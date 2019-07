De Laurentiis | «Per gli abbonamenti al Napoli | aspettiamo che mettano i numeri alle

De Laurentiis : “Il nuovo San Paolo mi piace - ma è poco funzionale per il calcio» : Una larga parte dedicata al San Paolo nell’intervista a De Laurentiis sul Corriere dello Sport a firma Antonio Giordano. Il presidente ha apprezzato i lavori fatti sull’impianto per le Universiadi e ricordato che ci saranno altri lavori durante il periodo estivo per mettere a posto anche gli interni dello stadio. Una critica, che De Laurentiis, ha del resto sempre fatto, sulla presenza della pista d’atletica che allontana il ...

Napoli - De Laurentiis show : da Icardi a James passando per Rodrigo : Dal ritiro di Dimaro Folgarida, è intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport – Stadio” il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. show del numero uno partenopeo, che racconta tutto. Si inizia dal rapporto con Ancelotti: “Ne ho sentite tante di recente, persino che tra di noi ci sia stata una lite furibonda. Ma io come posso fare per intervenire e frenare questa emorragia di sciocchezze?”. Sui top ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti spinge per James. Icardi? L’ho cercato - ma…” : Il presidente del Napoli ha parlato sia di James Rodriguez che di Icardi, facendo delle sorprendenti dichiarazioni Aurelio De Laurentiis quando parla, non è mai banale. Nemmeno quando l’argomento è il Calciomercato, argomento sempre top secret per i club. AFP/LaPresse Il presidente del Napoli non si è nascosto né su James Rodriguez né tanto meno su Mauro Icardi, rivelando al Corriere dello Sport alcuni retroscena relativi alle due ...

42 milioni in 3 anni - l’ultima offerta di De Laurentiis a Florentino Perez per James Rodriguez : Nulla di fatto sul fronte James Rodriguez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il blitz spagnolo di Giuntoli non ha portato a nessun effetto definitivo. Non si riesce a trovare un’intesa con il Real. L’ultima proposta de De Laurentiis, in una conference call con Florentino Perez è quella di pagare tutti i 42 milioni richiesti, ma dilazionati in 3 anni. I Blancos ci stanno pensando anche perché sa bene che il volere del colombiano è ...

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

CorMez : Icardi è solo una suggestione. Per De Laurentiis ingaggio troppo alto : Per il Corriere del Mezzogiorno quella che porta a Mauro Icardi in azzurro non è altro che una semplice suggestione. L’entourage del calciatore ha proposto Maurito al club di De Laurentiis ma il prezzo è stato ritenuto troppo alto. Secondo il CorMez la cifra richiesta per iniziare la trattativa per l’ingaggio è di 8 milioni e per il Napoli è altissima visto che per portare l’argentino in azzurro non si può nemmeno usufruire ...

Gazzetta : Berlusconi e De Laurentiis si danno battaglia per D’Ursi : Berlusconi e De Laurentiis si danno battaglia per Eugenio D’Ursi del Catanzaro. Monza e Bari stanno facendo un mercato galattico e adesso vorrebbero entrambe portare a casa l’ala-goleador giallorossa. Il Napoli ha offerto 500 mila ma il Catanzaro ha rifiutato, il Monza ha rilanciato con 600più bonus, ma ancora nulla è deciso perché Berlusconi e De Laurentiis non hanno fatto i conti con il club calabrese poco incline a lasciarsi ...

Napoli - idea di De Laurentiis Per tentare Icardi : Wanda Nara nel film natalizio (RUMORS) : L'interessamento da parte del Napoli per l'attaccante argentino Mauro Icardi, sempre più in procinto di lasciare la sua Inter dopo anni di matrimonio, non è di certo una novità. Per arrivare al giocatore, però, questa volta il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a coinvolgere ancor più maggiormente Wanda Nara, la moglie del calciatore, nonché sua procuratrice. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Gazzetta dello ...

Wanda Nara nel prossimo cinepanettone? L’idea di Aurelio De Laurentiis Per portare Mauro Icardi al Napoli : Per conquistare Mauro Icardi bisogna prima entrare nelle grazie di Wanda Nara, moglie e, soprattutto, manager dell’attaccante argentino. Ne sa qualcosa Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico che ha elaborato una strategia per aggiudicarsi il calciatore dell’Inter nelle trattative di calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un ruolo da ...

Repubblica : De Laurentiis tenta l'”all inn” sul mercato per sfidare la Juve di Sarri : Chi ha il portafoglio pieno detta le regole e il Napoli si è messo in una condizione invidiabile: potendo continuare a farlo Così Marco Azzi su Repubblica commenta l’avanzare di De Laurentiis sul mercato. Il presidente azzurro è in condizione di portare avanti più trattative e chiuderle avendo avuto cura di tenere in ordine i conti del club. Tanti i nomi in ballo tra James Rodriguez, Rodrigo e anche Mauro Icardi. I tifosi già sognano e ...

Cairo chiama De Laurentiis : “25 milioni per Verdi sono troppi” però ci vuole tempo : La Stampa scrive di un contatto telefonico tra il presidente del Torino e Aurelio De Laurentiis. L’oggetto del contendere è Simone Verdi, che piace tanto al club allenato da Mazzarri ma che il presidente azzurro non intende svendere. De Laurentiis chiede 25 milioni, per Cairo sono troppi. La trattativa è lunga e Cairo lo ha constatato con la sua telefonata al presidente del Napoli. Verdi resta la prima scelta per l’attacco granata ma ...

CorSport – Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino - stava per prenderlo ma…il retroscena : Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena. Come riporta il quotidiano, “così, per restare nel solco: da Zalayeta (nella stagione del debutto in serie A) per arrivare a Quagliarella; e poi da Quagliarella a Cavani; e a seguire da Cavani a Higuain; e per «dimenticare» lo «sgarbo», da ...

Gazzetta : Icardi-Napoli - De Laurentiis ha pronto un assegno di 60 milioni per l’Inter : Napoli e Juve è sempre più scontro. Nonostante il campionato non sia ancora iniziato, i due club hanno iniziato a darsi battaglia sul terreno del mercato. In casa azzurra l’idea di poter trattare Icardi ha preso il sopravvento sulle strategie di mercato che sta adottando Aurelio De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport che prospetta una battaglia tra Juve e Napoli per l’argentino. Il Napoli è partito in ritardo nella corsa, una ...

Napoli : De Laurentiis potrebbe lasciar partire Insigne per acquistare Rodriguez e Lozano : Un colombiano e un messicano al posto di uno "scugnizzo" napoletano. Non è uno spot pubblicitario, ma ciò che potrebbe accadere a Napoli in queste "calde" settimane del calciomercato estivo. Com'è ben noto, il club partenopeo ha messo da tempo nel mirino gli attaccanti James Rodriguez (rientrato al Real Madrid dal prestito al Bayern Monaco) e Hirving Lozano, di proprietà del PSV Eindhoven. I due giocatori sarebbero ben graditi al tecnico Carlo ...