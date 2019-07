Cuphead | la serie di Netflix sarà disegnata a mano digitalmente e

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019)sta arrivando su, come annunciato poco tempo fa, e lasi chiamerà "TheShow!".Come il gioco, TheShow dipresenterà l'animazione in stile anni '30. Anche questa voltadisegnato a, anche se non interamente su carta, e non dallo stesso Studio MDHR, ma dallo studio di animazione interno di. Chad Moldenhauer ha detto a IGN che "l'idea è che ogni frame sia disegnato a" ma probabilmente non sulla carta. "disegnato ama". Anche se il co-creatore di, Jared Moldenhauer, ha detto a IGN che lo show è ancora "nelle fasi iniziali", e come tale non ha ancora una data di uscita, sappiamo che seguiràe Mugman in avventure comiche attraverso Inkwell Isle. Il comunicato stampa afferma: "la commedia segue le vicende dell'impulsivoe del suo cauto ma agitato fratello Mugman attraverso le loro ...

