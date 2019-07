Brindisi - grandine e nuvole come onde giganti : «Arriva uno tsunami» - è incubo shelf cloud : Strade allagate. Campi distrutti dalla grandine . Reggono, in parte le strutture dei lidi balneari, ma il maltempo che ieri si è abbattutto su Brindisi e su tutta la costa a nord del capoluogo...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...