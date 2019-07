Barbara D' Urso | lo studio di Pomeriggio 5 è stato smantellato | l' annuncio su Instagram

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) PerD'è giunto il momento di tornare nuovamente a Cologno Monzese, la sua 'casa' da dove vanno in onda tutte le trasmissioni di successo che conduce su Canale 5. Dopo una breve vacanza di qualche giorno a Capri, ecco che la conduttrice ha rimesso piede all'interno dellodi5, ma ad attenderla vi era uno spettacolo del tutto inatteso. Come ha annunciato la stessa D'nelle stories che ha caricato sul suo profilo ufficiale, lodi5 non c'è più, completamente smontato.5:loLa padrona di casa di5 ha mostrato ai suoi numerosi followers quello che stava accadendo all'interno dellodi5, dove in questi giorni ci sono dei lavori in corso. Tuttavia la vecchia scenografia è stata completamente smantellata e dalle immagini postate in rete dalla D'sembrava davvero ...

