Autonomia | Conte | nessuno strappo | troveremo una sintesi

Autonomia - lite al tavolo Lega-M5S. Conte : «Divario tra regioni non si allarghi» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - Conte : no divario tra regioni : 15.48 "Ho posto alcuni paletti. Su quelli non si può transigere". Lo ha detto il premier Conte, in merito all'Autonomia. "Siamo già a 8 regioni. Non posso trasferire tutte le competenze richieste. Introdurremo meccanismi solidaristici, di coesione nazionale, territoriale,sociale per evitare che la Penisola si slabbri e si allarghi il divario tra regioni. Un progetto del genere sarebbe inaccettabile". La vicenda dei finanziamenti alla Lega? ...

Autonomia : al via vertice a P.Chigi con Conte - vicepremier e ministri : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Nuovo ’round’ della partita sulle autonomie a Palazzo Chigi. Da pochi minuti è iniziato il vertice di governo -l’ennesimo- per trovare la quadra sul testo fortemente voluto dalla Lega per attuare l’Autonomia differenziata per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Presenti il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini – arrivato a piedi ma silente perché ...

Autonomia - via al vertice con Conte e i vicepremier. “Passi avanti - ma è quasi impossibile che si chiuda oggi” : Lo stop lo scorso 3 luglio, l’ottimismo prima di entrare a Palazzo Chigi e, raccontano fonti di governo, i primi “passi avanti” durante il faccia a faccia tra Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri competenti e alcuni tecnici dei dicasteri interessati. Tutti o quasi, insomma, perché la giornata è cruciale per sbloccare il dossier Autonomia regionale – i cui testi per la ministra Erika ...

Autonomia : iniziato a P.Chigi vertice con Conte e vicepremier (2) : (AdnKronos) – Presente, inoltre, il ministro Marco Bussetti, mentre altri membri di governo, tra questi il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni, dovrebbero intervenire in seconda battuta, a vertice in corso.Dopo la riunione della scorsa settimana, dove si è raggiunta un’intesa sul piano delle risorse finanziarie, oggi si tratta ancora per sciogliere i nodi rimasti sul tavolo. La Lega punta a chiudere questo ...

La sfida di Salvini a M5s e Conte su flat tax e Autonomia : Non è un caso che il giorno dopo la vittoria di Milano e Cortina per le Olimpiadi del 2026 nei gruppi parlamentari della Lega sia tornata a circolare la voglia di voto anticipato. Un'ipotesi da settimane negata da Matteo Salvini, che, piuttosto, intende sfruttare il consenso ottenuto alle Europee e alle amministrative per accelerare sui dossier sul tavolo. Autonomia, Tav e flat tax: su questi tre fronti il ministro dell'Interno - osservano fonti ...

Autonomia - questa sera vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte - Di Maio e Salvini : ?Autonomia, questa sera il premier Conte guiderà un vertice con Di Maio e Salvini. È in programma a Palazzo Chigi, infatti, un vertice di governo sull'Autonomia,...

Autonomia - confronto nella Lega e i “paletti” Conte-M5s : All'ultimo consiglio federale Salvini e' stato netto: le priorita' sono la flat tax e l'Autonomia. "Con Zaia, Fontana, Fedriga e Fugatti mi sento e confronto quasi tutti i giorni, gli sciacalli si mettano l'animo in pace: in Lega dedichiamo il nostro tempo a lavorare, non a litigare", ha tagliato corto qualche giorno fa il vicepremier della Lega. Nei gruppi parlamentari del partito di via Bellerio non si nasconde pero' che i veneti siano in ...

Salvini : “Lealtà a Conte - ma ora fare Tav e Autonomia”. In arrivo lettera dall’Ue sul debito : Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all’Italia che chiede chiarimenti sui «fattori rilevanti» che hanno portato all’aumento del debito. Secondo quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti ...

Europee - Di Maio : “Tav? Dossier nelle mani di Conte. Ok ad Autonomia se non va a discapito di alcune regioni” : “Per quanto riguarda la Tav, c’è un Dossier che è nelle mani di Conte, che se ne sta occupando da un mese. Sull’autonomia ho sempre detto che va bene purché non vada a discapito di alcune regioni”. A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo il risultato delle elezioni Europee, che ha visto il Movimento scivolare al 17,1%. I riferimenti a Tav e riforma delle autonomie delle Regioni sono ...

Europee 2019 - Salvini : “Ho sentito Conte - lealtà del Carroccio non è in discussione”. Ora Lega già spinge su Autonomia e Tav : Non far cadere il governo o, per ora, non chiedere nuove poltrone, ma far pesare la vittoria delle Europee sui dossier bloccati. Questo è il piano della Lega il giorno dopo il risultato del 34 per cento che ribalta gli equilibri dentro l’esecutivo. Matteo Salvini, intervenendo in mattinata in conferenza stampa, come prima cosa ha dato garanzie agli alleati: “Ho sentito il presidente del Consiglio. Ribadisco che la lealtà della Lega ...

Salvini : lealtà a Conte e Di Maio ma su Tav e Autonomia mandato chiaro : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...

