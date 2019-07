Assassin’s Creed e Splinter Cell in VR? Pazza idea di Ubisoft e Oculus Rift

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli sulla modalità Discovery Tour : Come visto già in Assassin’s Creed Origins, anche in Assassin’s Creed Odyssey sarà disponibile entro la fine dell’anno la modalità Discovery Tour, la quale permetterà di esplorare l’Antica Grecia senza nemici, ricevendo nozioni storiche. Assassin’ s Creed Odyssey: La modalità Discovery Tour Ubisoft in data odierna ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per la ...

Assassin’s Creed Odyssey : Crea e condividi le missioni con la Modalità Creatore : Ubisoft ha svelato lo Story Creator Mode, uno strumento di Creazione delle missioni per Assassin’s Creed Odyssey disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco e attualmente in fase di open beta. Questa modalità consente di realizzare le proprie storie e giocare alle missioni Create da altri giocatori. Tali missioni saranno multipiattaforma e quindi disponibili per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di ...

Assassin’s Creed Odyssey : Alla scoperta dell’Antica Grecia con il DISCOVERY TOUR : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che DISCOVERY TOUR: Antica Grecia sarà disponibile per l’inizio dell’autunno 2019. DISCOVERY TOUR: Antica Grecia è una modalità educativa che consente di scoprire ed esplorare il mondo di Assassin’s Creed Odyssey senza i conflitti e le limitazioni della normale esperienza di gioco. Tale modalità sarà ...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile il secondo Episodio del Destino di Atlantide : Ubisoft annuncia che Il Tormento di Ade, il secondo Episodio dell’arco narrativo post lancio di Assassin’s Creed Odyssey Il Destino di Atlantide, è ora Disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Il Tormento di Ade porta i giocatori nell’Oltretomba, un vasto mondo di oscurità senza fine e pieno di morti vaganti, dominato dal forte e astuto Ade. Con ...

Da Assassin’s Creed a Ancestors : uscita e trailer per il nuovo gioco dell’ex Ubisoft : I più attenti tra voi, ricorderanno sicuramente un videogame che risponde al nome di Ancestors The Humankind Odyssey. No, non è un titolo già disponibile per l'acquisto, ma uno di quelli che, dall'annuncio, si sono subito fatti riconoscere per il loro pedigree. Si tratta infatti del prossimo progetto poligonale firmato da Patrice Desilets, niente meno che il papà della saga di Assassin's Creed. Dopo il suo addio ad Ubisoft, il game designer si è ...