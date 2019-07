Allure of the Seas | nel 2020 in Europa in una nuovissima veste GALLERY

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dal maggio del prossimo anno, homeport Barcellona per l’unità di Classe Oasis, che con il programma Royal Amplified offrirà tante novità, attrattive, esperienze gastronomiche e intrattenimento 58 giorni e un investimento di 165 milioni di dollari perof the, la seconda nave della Classe Oasis di Royal Caribbean International a rifare il look grazie a Royal Amplified, il programma miliardario della compagnia che prevede l’ammodernamento di sette navi entro il 2021. La rinnovataof thetornerà innella primavera, proponendo crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale in partenza da Barcellona che toccheranno Palma di Maiorca, la Provenza (Marsiglia), Firenze e Pisa (La Spezia), Roma (Civitavecchia) e Napoli/Capri. Prima partenza da Barcellona il 10 maggio. Ecco alcune delle novità che gli ospiti troveranno suof the ...

