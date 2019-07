Ue : Misiani - ‘complimenti a Gualtieri - altro italiano in ruolo chiave’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Complimenti a Roberto Gualtieri (Pd) rieletto presidente della commissione economia del Parlamento europeo. Dopo David Sassoli, un altro italiano viene chiamato ad un ruolo chiave in Europa”. Lo scrive su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd. L'articolo Ue: Misiani, ‘complimenti a Gualtieri, altro italiano in ruolo chiave’ sembra essere il primo su Meteo Web.