Palpatine e baci al mare | ultimi giorni di vacanza per i calciatori

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Cresta bionda ehot, Marco Verratti vola a Mykonos e cambia look e fidanzata. Tra le braccia di Jessica Aidi si gode glidi relax prima di tornare agli allenamenti.e coccole con Georgina anche per Cristiano Ronaldo che sabato raggiungerà il gruppo bianconero.scorci diper Claudio Marchisio a Poltu Quatu con la famiglia, mentre Alessandro Matri resta spiaggiato tra Ibiza e Formentera. Danilo D’Ambrosio è in Sardegna con la moglie Enza e i figli; Lorenzo Insigne posta gli scatti di coppia con la moglie Jenny in riva al; Ciro Immobile scambia dichiarazioni d’amore sulla sabbia con Jessica Melena, in dolce attesa del terzo figlio dal calciatore. Scorci di famiglia anche per Juan Cuadrado e compleanno a Mykonos per Alberto Aquilani. Sfoglia la gallery e guarda glididei giocatori…

GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Palpatine e baci in spiaggia, ultimi giorni di vacanza per i calciatori #calciatori - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Palpatine e baci in spiaggia, ultimi giorni di vacanza per i calciatori #calciatori - MediasetTgcom24 : Palpatine e baci in spiaggia, ultimi giorni di vacanza per i calciatori #calciatori -