Maltempo : auto ‘inabissate’ nel parcheggio dell’ospedale di Pescara : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – automobili ‘inabissate’, letteralmente sepolte dall’acqua, nell’ospedale cittadino di Pescara dopo la violenta gradinata che ha colpito la cittadina abruzzese, grandinata alla quale è seguito un terribile nubifragio. Le auto nel parcheggio sotterraneo della palazzina di 5 piani che ospita le macchine dei dipendenti -come visibile dal video sul sito dell’Adnkronos- sono ...

Maltempo - alberi sradicati e auto distrutte : Il Maltempo ha colpito anche la riviera romagnola, dove si è abbattuta una violenta tempesta. Particolamente colpite Milano Marittima e Cervia. alberi sradicati e auto distrutte. Agenzia Vista ?

Maltempo - tornado devasta Milano Marittima : abbattuti 200 pini secolari - case e auto distrutte [FOTO e VIDEO] : Milano Marittima come Terracina: la famosa località costiera di Cervia è stata devastata stamattina da un tornado che ha avuto effetti molto simili a quello che il 29 Ottobre 2018 ha colpito Terracina provocando un morto e decine di feriti. A Milano Marittima, nel comune di Cervia e in provincia di Ravenna, la situazione è molto difficile e ci sono danni gravissimi. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche se una donna è rimasta ferita ed ...

Maltempo - a Pescara chicchi di grandine come arance : 18 feriti - auto distrutte e strade come fiumi : Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Diciotto le persone fino ad ora finite in pronto soccorso per le ferite provocate dalla grandinata. In...

Maltempo al Nord : grandinata violentissima su Cologno Monzese - danni alle automobili : Come vi abbiamo documentato anche in diretta ieri sera, un intenso temporale ha colpito la Pianura Padana fra il tardo pomeriggio e la tarda serata. Piogge intense, grandinate, raffiche di vento e...

Maltempo - nubifragio su Milano : pioggia e grandine. Strade allagate - quercia crolla su un'auto LE PREVISIONI : Un nubifragio si è abbattuto in prima serata su Milano e l'hinterland. pioggia violentissima e in alcune zone pure grandine. Subito traffico nel caos e tangenziale allagata. Problemi sulla...

Maltempo - grandinata devastante a Modena : circa 30 feriti - danni gravissimi ad auto e facciate : Una trentina di feriti, nessuno grave; danni alle auto a causa della caduta di alberi e della grandine, agli spazi comuni di numerosi condomini e agli ingressi di alcune strutture sportive; vetri rotti di alcune chiese cittadine; allagamenti all’ospedale civile e all’interno della Torre Ghirlandina patrimonio Unesco. E’ il primo bilancio del Maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio su Modena. In mezz’ora sulla città di ...

Maltempo - devastante grandinata a Modena : auto e finestre distrutte - vento a 110km/h - almeno 15 feriti [FOTO e VIDEO] : Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a ...

Maltempo - caos sull’A5 Torino-Aosta : chiusi 18 chilometri di autostrada per rischio frana : Traffico in tilt sull'A5 Torino-Aosta, dove sono stati chiusi 18 chilometri in entrambe le direzioni tra i caselli di Ivrea e Pont Saint Martin per frana in località Chiappetti a Quincinetto, che ha cominciato a scendere verso valle nelle prime ore di questa mattina, probabilmente a causa delle piogge prolungate delle ultime ore.Continua a leggere

Maltempo - a Milano esonda il Seveso : salva donna intrappolata in auto : Maltempo, a Milano esonda il Seveso: salva donna intrappolata in auto Il Nord è alle prese con una perturbazione che ha portato pioggia e anche grandine. In Valtellina 150 persone evacuate per allarme frane. Nel Torinese morto un uomo che risultava disperso da ieri e chiusi 18 km dell’autostrada per Aosta Parole ...