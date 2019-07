Jova Beach Party - Rimini/ Scaletta : la risposta alle critiche di Maurizio Salvadori : Jova Beach Party, Rimini: Jovanotti torna in scena oggi con la seconda tappa. Scaletta e programma dell'evento con l'incognita matempo.

La grande festa dell’estate - il debutto del Jova Beach Party : Una gigantesco Party musicale in spiaggia. Le immagini del debutto del Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro, la nuova era del live entertainment di Lorenzo Jovanotti, la grande festa dell'estate 2019 che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Un'intera giornata al mare che resterà tatuata nelle menti e nei cuori dei suoi fan. "Che enorme gigantesca figata! Mi preparo al Jova Beach Party da 30 anni! Torno in consolle a fare divertire la ...

Arriva il Beach tour di Jovanotti a Rimini : esposto in procura degli ambientalisti : Ancora polemiche, stavolta per la tappa sulla spiaggia di Miramare. Il concerto è il 10 luglio, le associazioni chiedono di spostarlo per tutelare i quattro pulcini di fratino, una specie protetta, presenti nell'area dell'evento

Il Jova Beach Party parte con un sold out - un matrimonio e qualche punto debole - Jovanotti : “Mi prendo le sacrosante lamentele” : La tappa di Lignano Sabbiadoro ha fatto registrare il tutto esaurito, il Jova Beach Party parte con un sold out in spiaggia degno di nota. Tre i palchi montati: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage. Uno il matrimonio celebrato a Lignano Sabbiadoro, quello di Maria Rosaria e Massimiliano, marito e moglie grazie a Jovanotti, la prima coppia sposata durante il tour estivo dell'artista. "È stato un risveglio di quelli che il mondo appare ...

«Jova Beach Party» : i numeri - i costi - l’ambiente e la risposta alle polemiche : Jova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroE dopo tanta attesa e molta curiosità, il Jova Beach Party ha preso finalmente ...

«Jova Beach Party» : la grande festa di Jovanotti parte da Lignano (e noi c’eravamo) : Jova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroE dopo tanta attesa, molta curiosità, qualche polemica, il Jova Beach Party finalmente fu: il sogno (im)possibile di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti – realizzare «la cosa più bella mai fatta ...

Parte il Jova Beach Party : "Si cambia tutte le sere" - : Paolo Giordano Tutto pronto per il Jova Beach Party che debutta oggi a Lignano Sabbiadoro e fino al 31 agosto girerà tutta l’Italia Tutto pronto per il Jova Beach Party che debutta oggi a Lignano Sabbiadoro e fino al 31 agosto girerà tutta l’Italia. Un pomeriggio e una sera di musica in riva al mare, nel massimo rispetto dell’ambiente e con un “portafoglio musicale” che va dal reggae alla musica balcanica fino all’esibizione ...

Jova Beach Party al via a Lignano Sabbiadoro - M5s fa interrogazione contro Jovanotti per danni ambientali e lui replica : “Fake news” : FQ Magazine Germania, allarme processionarie: 15 persone ricoverate. Chiuse scuole, strade e ristoranti Finalmente dopo mesi di attesa (e di polemiche, sempre respinte al mittente) prende il via con un sold out da Lignano Sabbiadoro, il “Jova Beach Party” di Lorenzo Jovanotti, la festa sulla spiaggia che girerà in tutta Italia fino al 31 agosto. Si spengono ...

Il WWF al Jova Beach Party : il count down per sconfiggere l’inquinamento da plastica è cominciato! : Il WWF Italia è presente al Jova Beach Party per sensibilizzare le migliaia di persone che parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in natura e per promuovere l’adozione di stili di vita sostenibile. Piccoli gesti che, se adottati da un grande numero di persone, possono davvero fare la differenza riducendo il nostro “peso” sulla natura. La decisione di partecipare all’iniziativa ha due ragioni ...

Jovanotti - due nuove uscite in vista dei Beach Party : Il Jova Beach Party, la festa in spiaggia di Lorenzo Jovanotti in 15 litorali italiani che parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro, sara' accompagnato da due nuove uscite discografiche che si affiancano all'EP gia' fuori: il 5 luglio, giorno della vigilia del debutto, esce Jova Beach (After) Party - Volume 1, la raccolta con 18 brani degli ospiti delle varie tappe e ritmi da tutto il mondo. E dal 6 luglio, in esclusiva per le spiagge dei Party, ...

La tracklist di Jova Beach After Party e la limited edition in esclusiva per le spiagge : 18 saranno le canzoni incluse in Jova Beach After Party, la compilation del Jova Beach Party che raccoglie le canzoni degli ospiti dell'originale tournée di Jovanotti. 15 litorali italiani a partire dal 6 luglio, dalla prima tappa di Lignano Sabbiadoro, poi un giro sulle spiagge della penisola: il tour estivo dell'artista sarà accompagnato da due nuove uscite discografiche oltre all'EP già pubblicato. Il 5 luglio verrà rilasciato Jova Beach ...