Gioca a Fortnite invece di andare al liceo e il padre è assolutamente d' accordo

eurogamer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Jordan Herzog è un giovane come tanti ma a differenza dei coetanei non va alma sta inseguendo una carriera ben precisa legata a doppio filo al gioco più in voga degli ultimi anni:.Jordan è conosciuto online con il nome di Crimz e, con il sostegno delDavid Herzog, ha deciso di abbandonare ilper concentrarsi completamente sulla carriera nel panorama eSports. La storia riportata dal Boston Globe ha ovviamente fatto il giro del mondo per la giovane età del protagonista e per l'assoluto supporto dimostrato da unil cui atteggiamento è stato messo in discussione da molti. Al di là dei pregiudizi che si possano avere nei confronti dei videogiochi chiunque di fronte a una scelta del genere si troverebbe quanto meno spiazzato.Il buon Crimz passa dalle 8 alle 10 ore sui videogiochi lasciando una manciata di ore a quella che in parole povere può essere ...

Eurogamer_it : Come si può lasciare il liceo per una carriera da professionista nel mondo degli #eSport? #Fortnite #Crimz - Stefenix_ : @hddyyy Allora gioca a fortnite - xdemislaughx : RT @blackrowley: brendon urie - saluta i cani quando li vede per strada - gioca a fortnite fino alle quattro del mattino - la vita gli me… -