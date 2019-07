Ecco le app e i giochi più scaricati dal Play Store nel secondo trimestre 2019

Il sesso con il passare degli anni è sempre meno appagante : Ecco perché : Il sesso diventa sempre meno appagante per le donne con il passare dell'età. Purtroppo fino ad oggi l'argomento, per quanto riguarda il genere femminile, è sempre stato trattato solo da un punto di vista biologico, visto che la si riteneva una pratica di interesse principalmente maschile, ma adesso gli scienziati ci spiegano quali siano gli effetti sulla psicologia.Continua a leggere

Lil Nas X : il rapper di Old Town Road fa coming out. Ecco la sua reazione agli insulti omofobi ricevuti online : In occasione del Pride Month 2019, il rapper statunitense di colore Lil Nas X, divenuto molto celebre grazie alla hit Old Town Road, ha deciso di fare coming out. https://www.soundsblog.it/post/573887/lil-nas-x-billy-ray-cyrus-old-Town-Road-remix-testo-traduzione-video-significato-canzone Lil Nas X - Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus): testo, traduzione e video della ...

Unesco : Zaia - ‘dopo Colline ProsEcco la Cappella degli Scrovegni’ : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – “Non nego che ne abbiamo parlato anche in Azerbaijian con gli addetti ai lavori. Gli Scrovegni sono un bel biglietto da visita, sosteniamo la candidatura fino in fondo. Avere un altro sito Unesco in Veneto non sarebbe male. La Cappella degli Scrovegni a Padova e’ la nostra Cappella Sistina”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia oggi a Venezia.L'articolo ...

Ecco come ottenere un biglietto gratuito per parchi divertimento e acquatici con Vodafone Happy Black : Tra le offerte pensate per gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy Black vi è anche quella relativa ai parchi divertimento, acquatici o naturalistici L'articolo Ecco come ottenere un biglietto gratuito per parchi divertimento e acquatici con Vodafone Happy Black proviene da TuttoAndroid.

Genoa - Ecco la nuova maglia firmata Kappa : Una nuova maglia per il club più antico d’Italia. Per le prossime sei stagioni sportive, Kappa e i marchi del Gruppo BasicNet vestiranno i giocatori del Genoa C.F.C. dentro e fuori il campo da calcio. In occasione della conferenza stampa di martedì 9 luglio alla terrazza Mirador di Genova (Galata Museo del Mare), è stata presentata la prima […] L'articolo Genoa, ecco la nuova maglia firmata Kappa è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Tour de France – Giornata favorevole ai corridori da classiche : Ecco percorso - altimetria e favoriti della quinta tappa : La tappa odierna della Grande Boucle presenta un tracciato adatto ai corridori da classiche, partenza fissata a Saint-Dié-des-Vosges con traguardo a Colmar Archiviata la quarta tappa con la vittoria in volata di Elia Viviani, il Tour de France prosegue oggi con la quinta frazione che partirà da Saint-Dié-des-Vosges per arrivare a Colmar dopo 175.5 km. LaPresse/Marco Alpozzi Un percorso adatto principalmente ai corridori da classiche, ...

Privacy - dati personali e sicurezza : Ecco come le app di food delivery li usano : L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Il 19 giugno la Guardia di finanza ha bussato alle porte di Deliveroo. A richiedere l’ispezione è stata l’Autorità garante per la Privacy, che ha aperto un’istruttoria sul trattamento dei dati personali da parte della app di food delivery. D’altro canto le piattaforme per la consegna di cibo a domicilio, come Deliveroo o le concorrenti, Just eat, Glovo o Uber eats, sono ...

Immagini sfocate su Whatsapp? Ecco perchè : Se entrando in una chat WhatsApp vedi che le foto che ti sono state inviate sono sfocate è perchè le hai eliminate dallo smartphone, oppure...

Tour de France – Alaphilippe si prende la 3ª Tappa e la maglia gialla : Ecco la nuova classifica generale : Julian Alaphilippe vince la terza Tappa del Tour de France e si aggiudica la maglia gialla: ecco come cambia la classifica generale del Tour de France La maglia gialla cambia padrone. Dopo la terza Tappa del Tour de France, corsa oggi da Binche a Epernay, il nuovo leader della classifica generale è Julian Alaphilippe della Deceuninck Quick Step, capace di firmare la doppietta vittoria di Tappa e maglia gialla. Dietro di lui subito un ...

Spioni legali su Whatsapp : Ecco come : C'è un metodo attraverso il quale è possibile essere spiati su Whatsapp. Si tratta di una nuova applicazione perfettamente legale: What's Tracker

Ecco la mappa che mostra dove sono state girate le vostre serie tv preferite : ?? Sapevate che la casa di Frank e Claire Underwood si trova a Baltimora e non a Washington? O che se volete vedere dal vivo le location in cui è stata girata Stranger Things dovete volare a Jackson, in Georgia? E che i boschi che circondano la città montana di Twin Peaks, nello stato di Washington, sono invece quelli di Malibu, in California? Sì, anche se le location giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo di una serie, anche da questo ...

Inviare immagini su WhatsApp a risoluzione originale? Ecco un semplice trucco : Volete Inviare immagini e foto su WhatsApp a risoluzione originale senza alcuna perdita di dati? Ecco come fare in pochi passaggi. L'articolo Inviare immagini su WhatsApp a risoluzione originale? Ecco un semplice trucco proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp : Ecco tutte le novità in arrivo : Entro la fine dell'estate Whatsapp rilascerà agli utenti tante novità. Alcune sono attese dagli utenti, altre un pò meno