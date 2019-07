Amadeus sempre più vicino a condurre Sanremo La Fialdini debutta alla domenica pomeriggio

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lorenza Sebastiani Timperi al timone di Unomattina in Famiglia: «Con la Setta un rapporto da costruire» Tra sorprese e conferme, le impressioni a caldo sui palinsesti, da parte dei protagonisti, sono varie e a tratti inattese. Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono la nuova, discussa coppia al timone de La vita in diretta. Lui, anchorman per eccellenza, la definisce un'edizione «sorprendente». «Cercheremo di portare in tv - spiega - una specie di Casa degli italiani, una diretta quotidiana di due ore in cui racconteremo il Paese, le storie belle e quelle di chi, invece, è al margine». La Cuccarini aggiunge che «la nostra idea è di raccontare insieme la quotidianità, mantenendo la nostra diversa professionalità». Per lei si tratta di un ritorno in Rai. «Malgrado lavori da 34 anni, ogni volta in cui ci rimetto piede sono emozionata, èuna nuova prova. Non sono io a ...

GdiGardy : @panapp Once a vocalist in Amadeus, always a superb vocalist in visual kei. L'arrangiamento non lo gradisco, ma lui… - sofixsofix86 : Mi dispiace perché avrei dato qualcosa in più ad #Amadeus, spero sempre in Sanremo 2020, avrei lasciato @fabfazio d… - GianfryDiMaio : @frau_simonetta @ProgettoTeatris @tabisca74 @leoromano65 @cenepertutti Secondo voi Amadeus ci invita a Natale a cas… -