46enne trovata sgozzata all' interno del centro commerciale dove lavorava

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Teramo - Il corpo senza vita di una donna di 46 anni, è stato rinvenuto intorno alle 8 di questa mattina all’di un magazzino delUniverso a Silvi Marina, località della costa dell'Abruzzo, il corpo della donna era riverso in una pozza di sangue e con la gola tagliata. Ha fare il macabro rinvenimento, tra gli scaffali di un magazzino, è stata una collega di lavoro, che in preda al panico, ha iniziato a urlare attirando l’attenzione degli altri dipendenti che si sono subito prodigato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Anche se i soccorsi sono arrivati immediatamente, purtroppo lanon c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della vicina stazione di Silvi, il pm di turno e il medico legale. Al momento le indagini sono ancora in corso e non si esclude nessuna ipotesi, ma stando a una ...

ekuonews : ragedia a Silvi: una donna di 46 anni, S.P. di Pineto, è stata trovata cadavere all'interno del magazzino del Centr… - palermo24h : Trovata con la droga in casa Arrestata 46enne allo Zen 2 - sinapsinews : Palermo-Trovata in possesso di circa 1.8 kg di hashish. Arrestata 46enne -