Spal | caos stadio | il comunicato ufficiale del club

(Di martedì 9 luglio 2019) “La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni”. E’ questo ildellache ha deciso di sospendere la campagna abbonamenti dopo la notizia del sequestro dalla Guardia di Finanza di una parte delloPaolo Mazza. Si tratta di una tegola per lache potrebbe riscontrare problemi almeno nella prima parte di stagione, ilpuò considerarsi sicuramente penalizzato con la speranza di arrivare ad una soluzione prima dell’inizio del campionato. Calciomercato, le notizie di oggi – Barella più vicino all’Inter, nome nuovo per il Genoa, si muovono Lecce eL'articolo: ildelCalcioWeb.

