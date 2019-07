Sammarco | serve confronto con settore turismo

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – “Raggi non e’ in grado di amministrare Roma, ma riesce benissimo a mettere in ginocchio tutte le categorie produttive e i lavoratori della Capitale. Dimostrazione ne e’ l’uomo che questa mattina si e’ arrampicato sul Colosseo e ha minacciato di buttarsi di sotto. Si tratta del titolare di un’agenzia di ‘salta fila’ per i turisti che vogliono visitare il monumento. L’uomo ha voluto fare un’azione dimostrativa contro il nuovo regolamento di Polizia Urbana, avendo ricevuto una multa da 400 euro. Tutto quello che attiene al, ovviamente, va regolamentato. Ma non servono i colpi di spugna che ama tanto la Raggi.uncon le categorie e una norma che non getti nella disperazione nessuno”. Cosi’ Gianni, responsabile della comunicazione di FI Lazio. L'articolo...