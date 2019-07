Nella notte 47 migranti sono stati fatti sbarcare a Pozzallo | in Sicilia

Padova - sbanda Nella notte con la sua Toyota Rav4 e finisce contro una casa : morto 42enne : Un uomo di quarantadue anni è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel Padovano. Alberto Pegoraro – questo il nome della vittima della strada – è morto in ospedale a Schiavonia, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Classe 1977, intorno all’1.30 della notte scorsa l’automobilista di Pernumia è rimasto coinvolto in un'uscita di strada autonoma in via Maggiore a Battaglia Terme. ...

Sicilia - Dolce e Gabbana regalano collana preziosa alle suore di clausura ma il Vescovo la sequestra Nella notte : Una preziosissima collana di Dolce e Gabbana donata in voto alla Madonna. Un misterioso emissario del Vescovo di Agrigento che arriva nella notte per “sequestrarla”. E il gioiello che sparisce. Quanto accaduto nel convento di clausura del piccolo comune di Palma di Montechiaro, in Sicilia, sembra uscito direttamente da un romanzo giallo d’altri tempi. Eppure è tutto vero. I fatti risalgono a qualche giorno fa, come riferisce ...

Lampedusa - migranti sbarcati Nella notte. Alex sequestrato dalla Guardia di Finanza : Aggiornamento ore 23:50 - La Guardia di Finanza ha sequestrato il veliero Alex e di conseguenza il Viminale ha disposto lo sbarco dei migranti che erano rimasti ancora a bordo, 46, che saranno trasferiti nell'hot spot di Lampedusa.Salvini: "Consegnata acqua ma l’hanno rifiutata"Il veliero Alex della Ong Mediterranea Saving Humans è entrato pochi minuti dopo le 17 nel porto di Lampedusa, scortato da una motovedetta della Gdf e ...

Terribile incidente Nella notte! L’auto finisce in mare - muore una 24enne : La scorsa notte in località Foce Varano si è verificato un Terribile incidente, dove una ragazza di appena 24 anni ha perso la vita. A quanto pare la Fiat Panda sulla quale si trovava la ragazza, in compagnia del fidanzato, sarebbe per circostanze ancora da chiarire finita nel canale in prossimità della zona balneare di Ischitella. Per la ragazza non c’è stato nulla dal fare mentre il ragazzo si è miracolosamente ...

Alex a Lampedusa - migranti a terra Nella notte e nave sequestrata : I migranti sul veliero Alex di Mediterranea, che sabato ha attraccato nel porto di Lampedusa forzando il blocco, nella notte sono potuti scendere per effetto del sequestro penale dell'imbarcazione disposto dalla Gdf. Il capitano della nave è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Alan Kurdi, intanto, cambia rotta e si dirige verso Malta.

Lampedusa : naufraghi sbarcati Nella notte - veliero Alex sequestrato : Alla fine di una lunghissima giornata nel porto di Lampedusa, i migranti sbarcano a terra dalla Alex per effetto del sequestro penale disposto di iniziativa dalla Guardia di Finanza. Lo fa sapere il...

Mediterranea - Alex : immigrati sbarcati Nella notte - nave subito sequestrata : sequestrata dalla Guardia di Finanza della nave Alex approdata nel pomeriggio a Lampedusa. Il Viminale di conseguenza ha disposto lo sbarco dei 46 migranti che verranno trasferiti nell'hot spot dell'isola siciliana. La Guardia di Finanza ha anche denunciato comandante ed equipaggio della barca per f

Francesco Monte e Giulia Salemi - "violento litigio Nella notte poi l'addio". L'insospettabile vip coinvolto : Un litigio furioso, e poi l'addio. Tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe tutto finito a Cannes, a causa di un durissimo scontro nella notte (per non meglio precisati motivi). Poi, secondo Spy, Monte avrebbe preso coraggio e si sarebbe dichiarato alla modella Isabella De Candia, con cui da qual

Premio Strega : Franceschi (Grafica Veneta) - 'Nella notte ristampa di M' : Padova, 5 lug. (AdnKronos) - Dopo un testa a testa fino a tarda sera, il Premio Strega giunto alla 73^ edizione e' andato ad Antonio Scurati con "M" edito da Bompiani. "Che fosse il favorito - dice Fabio Franceschi, presidente di Grafica Veneta Spa - si intuiva, ma fino all'ultimo minuto non si sa m

Un’imbarcazione con 86 migranti a bordo è affondata Nella notte tra mercoledì e giovedì a largo della Tunisia : Un’imbarcazione con 86 migranti a bordo è affondata nella notte tra mercoledì e giovedì a largo della città di Zarzis, nell’est della Tunisia. Associated Press dice che un peschereccio tunisino si è imbattuto nella barca che affondava ma che solo 4 persone

Stromboli - dopo l’eruzione incendi e pompieri a lavoro : piccoli terremoti Nella notte : dopo l'eruzione del vulcano e lo spavento di ieri, a Stromboli la situazione sta tornando alla normalità, con i vigili del fuoco impegnati con i canadair a spegnere gli ultimi focolai provocati dalla pioggia di lapilli e materiale incandescente in seguito alle esplosioni. nella notte si sono registrate piccole scosse di terremoto, inferiori alla magnitudo 2, mentre sull'isola si piange Massimo Imbesi, il 35enne unica vittima dell'eruzione. ...

Stromboli - l’alba del giorno dopo illumina il disastro : “sembra zona di guerra”. Scosse Nella notte - turisti scappati senza nulla [FOTO e VIDEO] : ”Ginostra sembra una zona di guerra, è l’area più colpita, completamente ricoperta da detriti e pomice nera”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lipari, Pietro Giorgianni, rientrato nella notte da Stromboli e Ginostra dopo l’eruzione che ieri ha seminato il panico ed è costata la vita a un giovane escursionista di Messina, Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta di 35 anni. Ferito, in maniera per fortuna non ...